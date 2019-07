Iran dwingt Britse olietanker naar de kust

De aanhouding van de tanker volgde op berichten van de Amerikanen, eerder op de dag, dat er een Iraanse drone zou zijn vernietigd. Het kan dat het incident de spanningen in de Straat van Hormuz verder doet oplopen.

Later op de avond maakte het Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt bekend dat Iran nog een tweede tanker in beslag zou hebben genomen. Minder dan een uur nadat de Britse tanker Stena Impero werd aangehouden, veranderde de Mesdar, die onder Liberiaanse vlag vaart, plotseling scherp van koers. Dat bleek uit trackinggegevens.

“Dit is onacceptabel”, aldus Hunt, vlak voor hij een noodvergadering van de Britse regering binnenging over de twee onderscheppingen. “Het is essentieel dat vrije zeevaart in de regio wordt gegarandeerd en dat schepen er veilig en vrij kunnen varen.”

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft niet bevestigd dat zij verantwoordelijk is voor de tweede onderschepping. Dat gebeurde wel in het geval van de Impero, eigendom van de Zweedse rederij Stena. Dat schip, met een bemanning van 23 man, zou zich in de Straat van Hormuz niet aan de internationale regels hebben gehouden. Volgens Stena was contact leggen met de bemanning niet meer mogelijk nadat het werd genaderd door ongeïdentificeerde vaartuigen en een helikopter.

Vorige maand werden al twee commerciële schepen in de regio beschoten. Rederijen maken zich zorgen om de veiligheidssituatie. De berichtgeving zorgde vrijdagavond voor snel oplopende olieprijzen. De onrust rondom de Perzische Golf en de door de Straat van Hormuz daarmee verbonden Golf van Oman zorgt voor onzekerheid over de aanvoer van olie.

Spanningen in de Golf

De verhoudingen leken eerder op de dag juist wat opgewarmd, toen Iran ontkende dat er een drone vermist zou zijn. ‘We zijn geen enkele drone in de Straat van Hormuz kwijt, noch ergens anders’, twitterde de onderminister. ‘Ik ben bang dat de Amerikanen een eigen drone hebben neergeschoten!’ Minister Mohammad Javad Zarif, op bezoek bij de Verenigde Naties in New York, stelde dat Iran ‘geen informatie heeft over de zaak’.

Zo leek het laatste incident rond de Straat van Hormuz met een sisser af te lopen. Donderdag vertelde Trump de pers dat een Iraanse drone het Amerikaanse marineschip USS Boxer tot zo’n duizend meter was genaderd, en dat de Amerikanen daarop defensieve actie ondernamen om deze ‘vijandige en provocatieve’ daad te stoppen. Volgens de Iraanse autoriteiten klopt dit dus niet. De Revolutionaire Garde beloofde gisteren beelden vrij te geven van de drone, voor én nadat hij bij de USS Boxer was geweest.

Het incident met de drone en de tanker waren de zoveelste in een reeks incidenten die in mei begon met mysterieuze (kleine) aanslagen op olietankers die door de Straat van Hormuz voeren, de zee-engte die de Perzische Golf met de Golf van Oman verbindt en waar 20 procent van de wereldwijde olie door vervoerd wordt. Volgens de Amerikanen zou Iran achter de aanslagen zitten, iets wat het land (ook) ontkent. Washington heeft zijn militaire aanwezigheid in de Perzische Golf opgevoerd om naar eigen zeggen de vrije maritieme doorvoer te garanderen.

In juni schoot Iran een Amerikaanse drone uit de lucht, die volgens Teheran boven Iran vloog. De Amerikanen ontkenden dit laatste, maar erkenden wel dat het toestel verloren was gegaan. Het leidde volgens de Amerikaanse president Donald Trump bijna tot strafraketaanvallen op Iraanse doelen. Op het laatste moment zou Trump die aanvallen hebben afgezegd, nadat hem duidelijk was geworden dat er vele Iraanse doden bij zouden vallen.

Sindsdien blijven de spanningen almaar toenemen, maar tot dusver is ook duidelijk dat beide partijen liever niet willen dat de zaak echt uit de hand loopt. Trump heeft weliswaar haviken in zijn veiligheidshoek die niets liever willen dan Iran aanvallen, maar Trump zelf wil de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten juist afbouwen.

Ook Iran zit niet te wachten op een militair conflict met de Verenigde Staten. Tegelijkertijd zucht het land onder de Amerikaanse sancties die het afgelopen jaar strenger zijn geworden, sinds Trump zijn land uit de internationale nucleaire Iran-deal terugtrok.