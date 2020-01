Iran dreigt zich terug te trekken uit kernwapenverdrag

Iran dreigt uit het nucleaire non-proliferatieverdrag (NPT) te stappen als Europese landen naar de VN-Veiligheidsraad stappen over hun nucleaire geschil met Teheran. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië vinden dat Iran zijn verplichtingen onder het internationale nucleaire akkoord uit 2015 niet naleeft, en willen de zaak aanhangig maken bij de VN. Iran dreigt nu niet alleen het nucleaire akkoord op te blazen, maar ook om zich terug te trekken uit het NPT.

“Als de Europeanen hun ongepaste gedrag voortzetten of de kwestie met Iran voorleggen aan de Veiligheidsraad, dan zullen wij ons terugtrekken uit het NPT”, kondigde de Iraanse buitenlandminister Javad Zarif maandag aan. De Iraniërs zijn kwaad op Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk, omdat die landen zwichten voor Amerikaanse druk. President Trump dreigde bijvoorbeeld importtarieven in te stellen voor Europese autofabrikanten en -onderdelen als de landen Iran niet publiekelijk ervan beschuldigden de nucleaire deal te schenden, zo blijkt uit documenten die in handen zijn van de Washington Post. Vlak daarna kondigden de Europese landen stappen aan tegen Iran en sprak de Britse premier Boris Johnson zijn steun uit voor Trumps Iran-beleid.

Vrees voor Amerikaanse sancties

Voor Iran zijn de Europeanen geen betrouwbare onderhandelingspartner meer en handelen zij al langer in strijd met het nucleaire akkoord uit 2015. In dat akkoord staat dat Teheran in ruil voor het terugschroeven van zijn nucleaire programma handel kon drijven met Europa, maar de Europese landen doen dat niet uit angst voor Amerikaanse sancties. De VS trokken zich in 2018 namelijk uit de internationale deal terug en stelden nieuwe sancties in tegen Iran en tegen landen die met Teheran zaken doen. Iran vindt dat het niet langer verplicht is zich te houden aan het akkoord en voert zijn nucleaire programma weer op. Maar nu gaat Teheran dus nog verder door zich mogelijk ook terug te trekken uit het NPT.

Het NPT is een internationaal verdrag, dat door bijna alle landen in de wereld is getekend. Het verdrag is bedoeld om te voorkomen dat landen kernwapens ontwikkelen en om ervoor te zorgen dat landen die al over atoomwapens beschikken deze uiteindelijk opgeven. De enige staten die het verdrag niet hebben getekend of zich eruit hebben teruggetrokken zijn Israël, Pakistan, India, Noord-Korea en Zuid-Soedan. Al deze landen, met uitzondering van Zuid-Soedan, beschikken over kernwapens. Als Iran zich terugtrekt uit het NPT, zal dat worden gezien als een poging om nucleaire wapens te ontwikkelen.

De Iraniërs houden het voorlopig bij dreigementen en zeggen dat zij nog openstaan voor onderhandelingen met de Europese landen. Ook staat wat Iran betreft het nucleaire akkoord uit 2015 nog overeind, maar hangt het welslagen van de deal af van de Europeanen, aldus de woordvoerder van het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken: “Of Iran zijn nucleaire verplichtingen verder afbouwt, hangt af van andere partijen en van de vraag of Irans belangen zijn gewaarborgd door de deal.”

