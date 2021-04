Iran beschuldigt Israël van sabotage nucleaire centrale in Natanz

Zaterdag was het nog feest in Iran. De ‘Dag van de nucleaire technologie’ werd uitbundig gevierd in de ondergrondse kerncentrale in Natanz. Er werden nieuwe centrifuges geïnstalleerd en het nieuws kwam naar buiten dat de schade die de kerncentrale vorig jaar had opgelopen bij een brand was hersteld. Als kers op de taart zond de staatstelevisie een muziekvideo uit waarin wetenschappers een ode zongen aan het nucleaire programma, opgenomen tussen de controversiële centrifuges die Irans uranium verrijken.

This is surreal, to say the least. An ode to Iran’s nuclear programme... pic.twitter.com/9Ey1XtaEJ0 — Sanam Shantyaei (@SanamF24) 11 april 2021

Maar zondag kwam de kater. ’s Ochtends vroeg werd een stroomstoring in het complex gemeld, staatsmedia hadden het over een ongeluk. Al snel werd het ongeluk geüpgraded naar nucleair terrorisme; het zou om opzettelijke sabotage van Irans kernprogramma gaan. Een dag later ging Irans minister van buitenlandse zaken, Javad Zarif, allang niet meer uit van een ongeluk. In een persconferentie wees hij met de vinger naar Israël en waarschuwde hij Irans aartsvijand dat zijn land wraak zou nemen voor deze actie.

Negen maanden

Israëlische media stonden tegen die tijd al bol van het nieuws – op basis van gesprekken met bronnen uit westerse inlichtingendiensten – dat het een operatie van de Mossad zou zijn, Israëls geheime dienst. Ook medewerkers van de Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten, met wie The New York Times gesproken heeft, zeggen dat er sprake is van een Israëlische rol.

Volgens hen is het elektriciteitsnetwerk van de kerncentrale geraakt door een explosie, waardoor de centrifuges nu niet meer in gebruik genomen kunnen worden. Het zou mogelijk negen maanden kunnen duren voordat de schade hersteld is. Als dit waar is, heeft de storing dit weekend Irans nucleaire programma een flinke tik gegeven.

Eerdere aanvallen Als dit nieuwste incident een aanval op het Iraanse kernprogramma blijkt te zijn, is dat zeker niet de eerste keer. Nog geen jaar geleden brak er door een explosie brand uit in een bovengronds deel van de Natanz-faciliteit. De explosie werd volgens experts veroorzaakt door een bom of cyberaanval. Israël werd sowieso gezien als hoofdverdachte, maar het land heeft de aanklacht nooit bevestigd of ontkend. Door de brand werd een installatie van centrifuges compleet verwoest en het Iraanse kernprogramma liep flinke vertraging op. De bekendste aanval op Irans kernprogramma is de cyberaanval op het Natanz-complex met Stuxnet, een computervirus dat volgens onderzoek van The New York Times vervaardigd is door de geheime diensten van de Verenigde Staten en Israël. In 2010 zorgde het virus ervoor dat de centrifuges van de kerncentrale op veel te hoge snelheid begonnen te draaien, waardoor ze zichzelf verwoestten.

Israël heeft vaker gezegd er alles aan te doen om te voorkomen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen. Vorig jaar nog werd Irans belangrijkste atoomgeleerde Mohsen Fakhrizadeh geliquideerd, vermoedelijk ook door Israël.

Arrestatie

De storing in de Natanz-centrale viel samen met het bezoek van de Amerikaanse minister van defensie Lloyd Austin aan Israël. Het is niet bekend of de VS betrokken zijn bij de aanslag, of enige voorafgaande kennis van een Israëlische operatie hadden. Iraanse staatsmedia meldden maandag dat er een hoofdverdachte is opgepakt die schuldig is aan “het veroorzaken van de stroomstoring”. Verdere details over de identiteit van de arrestant zijn nog niet bekend.

