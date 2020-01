Irakezen zijn de Iraanse inmenging zat

Run op goud en zilver, olieprijzen stijgen

De oplopende spanningen tussen Iran en de VS door een Amerikaanse drone-aanval in Irak is duidelijk merkbaar op de financiële markten. Beleggers nemen hun toevlucht tot relatief veilige investeringen als goud en zilver. De goudprijs steeg gisteren naar zijn hoogste punt in vier maanden tijd. Zilver werd 1,3 procent duurder en ook de Japanse yen, die doorgaans als veilige haven wordt beschouwd, was in trek.

Ook de olieprijzen zitten in de lift. Dat is slecht nieuws voor onder meer luchtvaartmaatschappijen. Dit was gisteren te merken op de beurzen in Europa. Air France-KLM, Lufthansa, ­easyJet en IAG (moederbedrijf van British Airways) verloren beurs­waarde. Mogelijk gaan oliemaatschappijen de prijsstijging doorberekenen en zijn automobilisten binnenkort meer geld kwijt aan de pomp.

Amerikaanse olie was gisteren aan het begin van de avond ruim 1 procent duurder op 56,22 dollar per vat. Brentolie, de maatstaf voor olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, ging bijna 3 procent in prijs omhoog en werd verhandeld voor 68,21 dollar per vat.