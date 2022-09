Iraanse regering zal ‘resoluut’ optreden tegen demonstranten

De Iraanse president Ebrahim Raisi zegt dat zijn regering ‘resoluut’ zal optreden tegen de protesten, die al langer dan een week in grote delen van Iran aanhouden. Bij confrontaties tussen de autoriteiten en demonstranten zijn minstens 41 mensen gedood. De protesten vinden op steeds meer plekken plaats. De regering, die al hardhandig optreedt, bereidt nog hardere maatregelen voor.

President Raisi, een hardliner, zei zaterdag dat Iran ‘resoluut moet optreden tegen hen die zich tegen de veiligheid en orde van het land keren’, aldus Iraanse staatsmedia. Hij uitte het dreigement tijdens een telefoongesprek met de familie van een omgekomen lid van een regeringsmilitie, dat bij een confrontatie met demonstranten zou zijn gedood.

De protesten braken deze maand uit tijdens de begrafenis van de 22-jarige Mahsa Amini in Noordwest-Iran. De Koerdische vrouw was kort daarvoor gearresteerd door Iraanse veiligheidstroepen, omdat ze zich niet had gehouden aan de hoofddoekwetgeving. Ze werd mishandeld in detentie en belandde in coma, waarna ze overleed.

Toegang tot internet beperkt

President Raisi beloofde een onderzoek naar haar dood in te stellen, maar volgens de minister van binnenlandse zaken Ahmad Vahidi is dat niet nodig. Hij houdt vol dat Amini overleed aan ‘hartfalen’ en niet door mishandeling. De autoriteiten hebben de toegang tot internet en mobiele netwerken beperkt om te voorkomen dat beelden van de repressie en de onlusten worden verspreid naar de buitenwereld.

De protesten keren zich niet alleen tegen het veiligheidsapparaat maar ook tegen de zedenwetten, die vrouwen verplichten gesluierd over straat te gaan. Veel vrouwen hebben demonstratief hun hoofddoek verbrand of hun haar kort geknipt. Protesten vinden in Iran vaker plaats, maar dit is het grootste protest sinds 2019, toen meer dan 1500 mensen werden gedood door repressie en onlusten.

De regering zoekt ook steun bij haar conservatieve achterban in het land, en roept al haar aanhangers op om de straat op te gaan. Daarbij zoekt Teheran ook de confrontatie met het Westen. Het beticht Amerika onder meer van het steunen van ‘relschoppers’, om Iran te destabiliseren. Die geluiden waren ook te horen bij de pro-regeringsdemonstratie op zondag in Teheran.

Ambassadeurs op het matje geroepen

Het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken riep zondag de ambassadeurs van verschillende westerse landen op het matje, onder wie de Britse, omdat het Verenigd Koninkrijk onder meer Farsi-talige media met een ‘vijandelijk karakter’ zou faciliteren. Londen ontkende de aantijging, en veroordeelde Iran voor het ‘onderdrukken van demonstranten, journalisten en internetvrijheid’.

Ook de Noorse gezant werd ontboden. Die moest zich verantwoorden voor de ‘interventionistische houding’ van de Noorse parlementsvoorzitter, omdat deze zijn steun voor de Iraanse protesten had uitgesproken via Twitter.

