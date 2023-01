Iraanse regering woedend op Charlie Hebdo vanwege spotprenten Khamenei

Iran heeft woedend uitgehaald naar Frankrijk en het land opgeroepen in te grijpen bij het recentste nummer van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo.

Die oproep komt nadat het tijdschrift in het nummer van deze week tientallen spotprenten heeft afgedrukt van de hoogste leider van Iran, Ali Khamenei. Onder de spotprenten zijn een afbeelding van Khamenei met een bom als tulband, Khamenei die wordt opgehangen aan het haar van vrouwen, en een miniatuur-Khamenei die tussen de blote benen van een vrouw staat die over hem heen plast.

Charlie Hebdo had vorige maand een wedstrijd uitgeschreven en cartoonisten wereldwijd opgeroepen om ‘de grappigste en gemeenste karikaturen van Ali Khamenei’ op te sturen.

Met de spotprenten wil het tijdschrift steun betuigen aan “de Iraanse mannen en vrouwen die hun leven wagen om hun vrijheid te verdedigen tegen de theocratie die hen al sinds 1979 onderdrukt”, schrijft Laurent Sourisseau, de hoofdredacteur van het blad, in een verklaring naast de spotprenten. Sommige van de prenten die Khamenei op de hak nemen zijn getekend door Iraanse cartoonisten, zowel binnen als buiten Iran.

Ambassadeur op het matje

In Iran gaan mensen al meer dan drie maanden de straat op om te protesteren tegen het regime. De demonstraties begonnen toen de 22-jarige Mahsa Jina Amini in september overleed nadat ze was opgepakt door de moraalpolitie. Volgens het Iraanse activistencollectief HRANA zijn inmiddels zeker 516 demonstranten gedood.

De Iraanse minister van buitenlandse zaken Hossein Amir-Abdollahian reageerde gekrenkt op de cartoons. Hij liet woensdag op Twitter weten dat ‘de beledigende en onfatsoenlijke handelingen van een Frans blad dat cartoons publiceert die tegen het religieuze en politieke gezag ingaan, een effectief en duidelijk antwoord zullen krijgen’.

Diezelfde dag nog werd de Franse ambassadeur in Teheran ontboden. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de woordvoerder van buitenlandse zaken Nasser Kanaani hem gezegd dat Iran “het beledigen van haar islamitische, religieuze en nationale heiligheden en waarden op geen enkele manier accepteert”. Donderdag werd bekend dat Iran ook het Franse Instituut voor Onderzoek, gelieerd aan het Franse ministerie van buitenlandse zaken, in Teheran heeft gesloten.

Finalisten cartoonwedstrijd Charlie Hebdo Iran Khameneí Maker van de cartoon is Ghalamfarsa Beeld Charlie Hebdo

Speciale uitgave vanwege de aanslag

De Franse minister van buitenlandse zaken Catherine Colonna zegt niet onder de indruk te zijn van de Iraanse kritiek. “Laten we onthouden dat er in Frankrijk vrijheid van meningsuiting bestaat, in tegenstelling tot wat er in Iran gebeurt”, zei ze donderdag in een interview op de Franse televisie. “Deze vrijheid staat onder toezicht van een rechter, binnen het kader van een onafhankelijke rechtspraak, iets waar Iran ongetwijfeld niet bekend mee is.”

Het nummer van Charlie Hebdo is een speciale editie uitgegeven ter herinnering aan de aanslag op het blad acht jaar geleden. Twee broers, gelieerd aan Al-Qaida, drongen toen de redactie binnen en schoten acht redactieleden en vier anderen dood. Een van de redacteuren was door de terreurgroep op een hit list gezet nadat het tijdschrift spotprenten van de profeet Mohammed had gepubliceerd.

Finalisten Cartoon wedstrijd Charlie Hebdo IranKhameneíMaker van de Cartoon Gunduz Aghayev Beeld Charlie Hebdo

