Iraanse president Raisi wordt donderdag geïnaugureerd, maar de gastenlijst zorgt nu al voor ophef

Hij had graag de hand van opperste leider Ali Khamenei willen kussen, vertelde Irans nieuwe president Ebrahim Raisi dinsdag aan een volle zaal, maar de coronamaatregelen weerhielden hem ervan zich aan dit protocol te houden. Khamenei had Raisi’s presidentschap minuten eerder in een plechtige ceremonie bekrachtigd, en nu hield Raisi een toespraak waarin hij zijn plannen voor de komende tijd uiteenzette. De hoofdpunten: het verlichten van de economische ellende van de bevolking en het beëindigen van de ‘tirannieke sancties’ van de Verenigde Staten.

Een van de genodigden zorgt voor de nodige ophef

Zijn presidentschap is overigens nog niet echt begonnen, eerst moet hij nog door het Iraanse parlement worden geïnaugureerd. Dat staat voor donderdag op de agenda. De internationale gastenlijst voor deze plechtigheid is volgens Iraanse staatsmedia een uitgebreide: volgens de planning zullen functionarissen uit 73 landen de ceremonie bijwonen.

Een van de genodigden is al bekend, en zorgt voor enige ophef: volgens een EU-woordvoerder zal Enrique Mora, de hoogste vertegenwoordiger van de EU bij de nucleaire onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, donderdag namens de EU bij de ceremonie aanwezig te zijn. Het sturen van een hoge functionaris is opmerkelijk, zeker omdat de Europese Unie sinds Raisi’s verkiezingswinst van anderhalve maand geleden de nieuwe president nog niet officieel heeft gefeliciteerd.

Raisi liet zeker vijfduizend politieke gevangenen executeren

Een van de redenen voor de uitblijvende felicitaties is Raisi’s reputatie als het aankomt op mensenrechten. In 1988 was hij onderdeel van een gerechtelijk comité dat volgens Amnesty International zeker vijfduizend politieke gevangenen liet executeren.

De keuze om donderdag een hoge diplomaat te sturen lijkt vooral voort te komen uit praktische redenen. Mogelijk biedt dit een kans de vastgelopen onderhandelingen over een hernieuwd nucleair akkoord weer een zetje te geven.

Met name Israël – geen voorstander van het akkoord – is woest, en bestempelt de keuze van de EU om Mora te sturen als ‘schandelijk’, vooral zo kort na de drone-aanval op een aan Israël gelieerde olietanker van vorige week. Al maanden rommelt het tussen Israël en Iran met wederzijdse aanvallen op vaartuigen. Gisteravond werd in de Golf van Oman zelfs een tanker geënterd; volgens Britse regeringsbronnen zou Iran daar achter zitten.

