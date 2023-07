Iraanse ‘moraalpolitie’ gaat de straat weer op om hoofddoekplicht af te dwingen

Na tien maanden grotendeels afwezig te zijn geweest gaat de Iraanse ‘moraalpolitie’ (Gasht-e Ershad), weer de straat op. Dat maakte Saeid Montazeralmahdi, een woordvoerder van de politie, zondag bekend. De eenheid zal volgens hem, net als eerst, erop toezien dat vrouwen zich aan de kledingvoorschriften houden – met name de hoofddoekplicht – en vrouwen arresteren die ‘doorgaan met hun norm-overtredend gedrag’.

Sinds het begin van de grootschalige demonstraties in Iran eind vorig jaar trok de moraalpolitie zich grotendeels terug, en werd die slechts nog sporadisch gezien. De eenheid arresteerde toen de 22-jarige Koerdische Mahsa Jina Amini. Volgens ooggetuigen werd ze ook op haar hoofd geslagen, omdat ze haar hoofddoek niet correct gedragen zou hebben. Enige tijd later zakte ze in elkaar, en na enkele dagen in een coma gelegen te hebben stierf ze.

Uit woede gingen demonstranten de straat op, in steeds groteren getale. Ze riepen niet alleen om een einde aan de hoofddoekplicht, maar ook om een einde aan het theocratische regime dat al meer dan veertig jaar aan de macht is. Na maandenlang hardhandig optreden door de autoriteiten – waarbij honderden demonstranten zijn gedood, bijna twintigduizend mensen zijn gearresteerd en zeven demonstranten zijn geëxecuteerd – zijn de protesten dit jaar weer wat geluwd.

Hoofddoek op de schouders

Maar uit het straatbeeld blijkt het verzet nog altijd. Sinds het uitbreken van de protesten gaan veel meer vrouwen met onbedekt haar over straat. Sommige vrouwen laten de hoofddoek nog op hun schouders hangen, om deze snel omhoog te trekken als de moraalpolitie opduikt. Anderen hebben helemaal geen hoofdbedekking meer bij zich.

Het is een doorn in het oog van het regime, dat de laatste maanden verschillende maatregelen heeft aangekondigd in een poging de geest weer terug in de fles te krijgen. Zo hebben de autoriteiten beveiligingscamera’s ingezet om vrouwen zonder hoofddoek op te sporen, en waarschuwen ze horecazaken en winkelcentra dat die een boete of sluiting riskeren als ze vrouwen binnenlaten die de hidjab niet ‘correct’ dragen.

De terugkeer van de moraalpolitie lijkt de volgende stap in het streven van de autoriteiten om weer enige grip op de situatie te krijgen. In de dagen voorafgaand aan de aankondiging leek de herintreding al in gang gezet; de kenmerkende groen-witte busjes en auto’s van de eenheid werden steeds vaker gespot. Op sociale media gingen al beelden rond van verschillende incidenten tussen de moraalpolitie en vrouwen op straat.

Ook critici worden gearresteerd

In een van de filmpjes is te zien hoe een vrouwelijke agent een jonge vrouw met onbedekt haar probeert te arresteren, en haar hardhandig tegen een muur drukt en probeert weg te slepen.

De beelden zorgden online voor woedende reacties, ook van acteur Mohamad Sadeghi, die een filmpje online zette waarin hij ageert tegen zowel de hoofddoekplicht als de moraalpolitie. “Als ik zo’n tafereel zou tegenkomen, zou ik misschien een moord kunnen begaan”, zegt hij in het filmpje.

Met zijn kritiek werd ook hij een doelwit. Een dag later stonden er agenten op de stoep om hem te aan te houden, Sadeghi zou volgens de autoriteiten schuldig zijn aan het ‘bedreigen van de politie’. In een livestream op Instagram filmde de acteur hoe zijn deur wordt opengebroken en hoe hij probeert te ontsnappen door van driehoog naar beneden te klimmen. Uiteindelijk is hij gearresteerd.

Het is de vraag of de terugkeer van de moraalpolitie voor elkaar zal krijgen waar de autoriteiten op hopen: dat de hoofddoekplicht weer nageleefd zal worden. Sommigen achten de kans van slagen klein. “Ze kunnen het niet opleggen zoals eerder”, vertelt een jonge studente aan persbureau Reuters. “Het aantal mensen dat niet meer gehoorzaamt, is nu gewoon te groot.”

