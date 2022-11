Iraans regime onderdrukt protesten in Koerdische regio steeds harder

De filmpjes die uit de Iraans-Koerdische stad Mahabad komen en online gedeeld worden, hebben bijna allemaal hetzelfde achtergrondgeluid: knetterende salvo’s van automatische wapens galmen tussen de gebouwen, af en toe is het geschreeuw en gehuil van inwoners te horen.

De laatste dagen is de stad een brandpunt van de demonstraties tegen het Iraanse regime, die al meer dan twee maanden aanhouden. Momenteel is iedereen die de straat opgaat een mogelijk doelwit voor de veiligheidsdiensten, die met scherp schieten.

Met bloedige gevolgen: voor zover bekend zijn er sinds vrijdag minstens vier inwoners van de stad doodgeschoten. De Koerdische mensenrechtenorganisatie Hengaw berichtte zondag dat er ter versterking helikopters met leden van de Revolutionaire Garde naar Mahabad zijn gestuurd. Activisten vrezen dat het regime met steeds hardere hand zal optreden tegen de demonstraties in de Koerdische regio.

تصاویری که از شب ۲۸ آبان در مهاباد منتشر شده، تیراندازی سنگین شبانه در این شهر را نشان می‌دهد. روی این تصاویر صدای گریه زنی که در حال ضبط ویدیو است شنیده می‌شود.



تصاویری هم که صبح امروز از مهاباد منتشر شده آثار تیراندازی و اصابت گلوله به خانه‌های مسکونی را نشانی می‌دهد. pic.twitter.com/FKhZjt1bXO — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) 20 november 2022

Ook uit het Koerdische stadje Javanrud komen heftige beelden van mensen die zijn neergeschoten door de veiligheidsdiensten en in plassen bloed op de grond liggen. Ook is te zien hoe Iraanse veiligheidstroepen het vuur openen op demonstranten, en hoe sommigen, onder aanhoudend vuur, proberen stenen terug te gooien.

Woede zit diep

Hoewel er door heel Iran geprotesteerd wordt, lijkt het regime extra hard op te treden tegen de demonstranten in Iraans Koerdistan, in het noordwesten van het land. De Koerdische minderheid in Iran wordt al decennialang onderdrukt door het sjiitische regime, en is een aanjager van de huidige protesten. De woede zit diep. De huidige landelijke protestgolf begon met de dood van een Koerdische vrouw: de 22-jarige Mahsa Amini, beter bekend onder haar eigen Koerdische naam Jina.

Koerdische organisaties over de grens zijn ook doelwit geworden van het regime in Teheran. Maandag voerde Iran meerdere raket- en drone-aanvallen uit op twee Iraans-Koerdische partijen die zich vanuit Irak tegen het Iraanse regime verzetten. Hierbij is minstens één dode gevallen. Volgens Iraakse functionarissen heeft het hoofd van de Quds-eenheid, een tak van de Revolutionaire Garde die in het buitenland actief is, gewaarschuwd dat Iran bereid is tot een grondoffensief als Irak niet optreedt tegen de Koerdische groepen in het land.

Ondanks het feit dat het regime poogt de demonstranten te verdelen, door te waarschuwen dat Koerdische groeperingen de demonstraties aanwakkeren om het land de destabiliseren, is de onderlinge solidariteit onder demonstranten vooralsnog sterk – ongeachte etnische of sociale scheidslijnen. Zo kwamen bewoners van Ekbatan, een groot appartementencomplex in het westen van de hoofdstad Teheran, dit weekend samen om steun te betuigen aan de Koerdische demonstranten. “Mahabad, Koerdistan, een voorbeeld voor Iran”, scandeerden ze.

Nov20 chants in the Ekbatan complexes of Tehran after weekend of Islamic Republic’s massacres across Kurdistan, especially Mahabad:

“Mahabad, Kurdistan, a model for all of Iran!”

“Mahabad is not alone, all of Iran stands behind them.” #مهسا_امینی #مهاباد pic.twitter.com/14M0OTT6kx — mahsa alimardani 🌒 مثلا (@maasalan) 20 november 2022

De inwoners van Ekbatan hebben zich de laatste weken vaker laten horen. Niet alleen tijdens lokale demonstraties die op de gezamenlijke binnenplaatsen worden gehouden, maar ook door vanuit hun geopende ramen leuzen tegen het regime te scanderen. Op beelden die bewoners online delen is te zien hoe veiligheidsdiensten op het complex schieten met flitsgranaten. Ook wordt er op de ramen geschoten met kogels. In de laatste weken zijn meerdere bewoners van het appartementencomplex opgepakt. Dat is gebeurd na de gewelddadige dood van een lid van de Basij, de vrijwilligersmilitie die aangestuurd wordt door de Revolutionaire Garde en die het complex regelmatig binnenvalt.

De Iraanse mensenrechtenorganisatie HRANA zegt dat er sinds het uitbreken van de protesten minstens 419 mensen zijn omgekomen, onder wie 60 kinderen. Vorige week overleden er zeker vijf kinderen, onder wie de negenjarige Kian Pirfalak, die met zijn familie in de auto zat toen het voertuig onder vuur werd genomen door politie in burger.

Actrices opgepakt

Ondertussen worden er nog altijd op grote schaal arrestaties verricht. Zo werden zondag de bekende actrices Hengameh Ghaziani en Katayoun Riahi opgepakt omdat ze publiekelijk hun hoofddoek hadden afgedaan.

Ghaziani had een video op Instagram geplaatst waarin ze buiten stond met los haar. “Misschien zal dit mijn laatste bericht zijn”, schreef ze erbij. “Wat er vanaf nu ook gebeurt, weet dat – net zoals altijd – ik met het Iraanse volk ben tot mijn laatste adem.”

Lees ook:

Nationaal elftal van Iran zwijgt uit protest tijdens het volkslied voor de wedstrijd

Het elftal van Iran kreeg van landgenoten het verwijt de demonstranten in hun land niet te steunen. Ze maakten de spelers een collectief gebaar door niet mee te zingen met het volkslied.

Iran deelt steeds vaker doodstraf uit aan demonstranten

In totaal heeft Iran nu vijf mensen die betrokken zouden zijn bij de protestgolf van de laatste weken, ter dood veroordeeld.