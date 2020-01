Iraakse premier en parlement willen de Amerikanen weg hebben uit Irak

Het Iraakse parlement wil dat de Amerikaanse troepen het land verlaten. Tijdens een buitengewone vergadering namen de parlementariërs in Bagdad zondag een resolutie aan die daartoe opriep. De bepaling volgt twee dagen nadat de Iraanse generaal Soleimani en de Iraakse militieleider Muhandis bij een Amerikaanse drone-aanval in Bagdad om het leven kwamen. Sjiitische parlementsleden wisten het vereiste quorum voor de stemming ternauwernood te bereiken. Tijdens de zitting scandeerden zij de naam van Soleimani en riepen zij leuzen tegen de Verenigde Staten.

Na de stemming liet de internationale coalitie, die onder leiding van de Amerikanen de strijd tegen IS voert in Irak en Syrië, weten haar missie tijdelijk op te schorten. De circa 5200 troepen concentreren zich momenteel op het versterken van hun verdediging tegen aanvallen van pro-Iraanse milities in Irak.

Voor de stemming had de Iraakse premier Abdul-Mahdi in het parlement al tot het Amerikaanse vertrek opgeroepen “om de vriendschap tussen Irak en de VS te behouden”. Irak ontvangt miljarden dollars aan Amerikaanse hulp en heeft belangrijke verdragen met Amerikaanse bedrijven op het gebied van elektriciteit en olie.

Abdul-Mahdi toonde zich uiterst gefrustreerd over de Amerikaanse regering. In zijn toespraak vertelde de premier dat hij er vorige week persoonlijk voor had gezorgd dat pro-Iraanse militieleden hun bestorming van de Amerikaanse ambassade in Bagdad tijdig staakten. Daarop had president Trump hem gebeld en bedankt, om vervolgens toch opdracht te geven tot de drone-aanval. Daarbij was Soleimani op zijn persoonlijke uitnodiging in Bagdad, aldus de premier.

Premier heeft de macht niet

Volgens een verdrag uit 2014 zijn Amerikaanse militairen in Irak voor de strijd tegen IS en om Iraakse militairen op te leiden. Het is nu aan de regering om dat verdrag op te zeggen. Maar premier Abdul-Mahdi is demissionair en mag een dergelijke ingrijpende beslissing niet nemen. Het verdrag heeft bovendien een opzegtermijn van een jaar. Dus zelfs als het daadwerkelijk wordt verbroken, zijn de Amerikanen nog niet meteen weg.

Bovendien menen veel Irakezen dat de Amerikaanse militaire steun nog steeds hard nodig is, omdat IS zich hergroepeert en nog altijd dagelijks aanslagen pleegt in Irak. Koerdische parlementariërs lieten daarom zondag bij de zitting verstek gaan. Tegenstemmen was voor de Koerden geen optie, aangezien zij ook goede relaties proberen te onderhouden met Iran.

Naast de Koerden lieten ook de meeste soennitische parlementsleden de stemming aan zich voorbijgaan. Dit kwam mede door een dreigement van een pro-Iraanse militie dat zij de adresgegevens zou publiceren van iedereen die tegen Amerikaans vertrek zou stemmen. Soennieten hebben zich lang tegen de VS verzet, omdat de Amerikanen een einde aan het soennitische gezag in Irak maakten. Inmiddels beschouwen zij de Iraanse invloed echter als een grotere bedreiging.

