'Iraakse milities staan klaar voor aanval op Amerikaanse bases'

“Onze vergelding zal niet minder zijn dan die van Iran. Dat is een belofte”, aldus een commandant van de groepering. Iran vuurde in de nacht van dinsdag op woensdag raketten af op bases in Irak. Volgens de organisatie zijn de banden tussen pro-Iraanse milities in Irak versterkt door de Amerikaanse aanval. “We starten gezamenlijk een oorlog tegen de Amerikaanse aanwezigheid in onze regio”, aldus de militie.

De aanval op Soleimani leidde ook in de Iraakse politiek tot woedende reacties. Het parlement stemde voor een niet-bindende resolutie waarin werd opgeroepen tot het vertrek van buitenlandse troepen uit het land.

In de semi-autonome Koerdische regio in Noord-Irak wordt juist bezorgd gereageerd op de Iraanse vergeldingsaanvallen. Lokale leiders benadrukken in een gezamenlijke verklaring dat de steun van de door de VS geleide internationale coalitie cruciaal was bij de strijd tegen Islamitische Staat. “De regio Koerdistan steunt de-escalatie en stuurt aan op een dialoog en een diplomatieke oplossing voor de situatie.”

Irak vooraf gewaarschuwd

De Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi zegt door Teheran te zijn gewaarschuwd over de aanval op doelen in zijn land. Ook laat hij weten dat na de nachtelijke raketbeschietingen geen melding is gemaakt van slachtoffers.

“We kregen een officiële verbale boodschap van Iran dat de Iraanse reactie op de liquidatie van Qassem Soleimani was begonnen of snel van start zou gaan”, aldus een verklaring van het kantoor van Mahdi. “En dat de aanval beperkt zou zijn tot plaatsen waar het Amerikaanse leger zich bevindt in Irak, zonder specifiek te benoemen om welke locaties het ging.”

Westen veroordeeld Iraanse aanvallen

Enkele westerse landen hebben de Iraanse aanval op Amerikaanse doelen in Irak streng veroordeeld en leggen de prioriteit nu bij de-escalatie van het conflict. De Britse premier Boris Johnson wil dat Iran stopt met “deze roekeloze en gevaarlijke aanvallen”. Duitsland riep, middels Defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer, Teheran op een eind te maken aan deze “spiraal” van conflicten.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, stelde dat de-escalatie van de spanningen nu van het allergrootste belang is. “Frankrijk zal daaraan blijven werken en is in contact met alle partijen”, voegde hij daaraan toe. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen vrijdag in een spoedberaad bijeen.