Iraakse betogers vinden aangekondigde hervormingen onvoldoende

Bij protesten van jongeren tegen de Iraakse regering in de heilige stad Karbala zijn maandagnacht achttien doden gevallen en meer dan achthonderd gewonden, aldus medische bronnen. Gewapende en gemaskerde mannen zouden het vuur op hen geopend hebben. De autoriteiten in Karbala ontkennen dat er doden zijn gevallen en beschuldigen de media van het fabriceren van video’s om het vuurtje verder op te stoken.

De protesten, die begin oktober begonnen en vrijdag werden hervat na een pauze omwille van de sjiitische religieuze dagen, hebben deze maand al aan 250 mensen het leven gekost. Velen van hen zijn door scherpschutters doodgeschoten. De afgelopen dagen vielen ook veel slachtoffers doordat traangasgranaten werden afgevuurd op de betogers.

De meesten zijn onder de 25 jaar, een groep die 60 procent uitmaakt van de totale Iraakse bevolking. Ze eisen het vertrek van regering en parlement en willen zo een einde maken aan corruptie en zelfverrijking door de politici. Die praktijken hebben geleid tot armoede, werkloosheid en een gebrek aan diensten.

De betogingen vinden vooral plaats in sjiitische steden. Burgers zijn boos omdat de sjiitische meerderheid die in Irak aan de macht is het land alleen maar verder heeft verarmd. Karbala is een sjiitische heilige stad, met de moskeeën van de kleinzonen van de profeet Mohammed, die hier zo’n veertien eeuwen geleden zijn gedood. Enkele kilometers verderop gaven betogers op het Onderwijsplein maandagavond bloemen aan het leger toen ze beschoten werden en de tent in brand vloog die het middelpunt van de protesten was. De jongeren zeiden niet te weten of de in zwart geklede aanvallers oproerpolitie waren, spe­ciale troepen of militieleden.

Zingen en dansen

Desondanks waren de jongeren dinsdagmiddag alweer massaal terug op het Onderwijsplein in Karbala, net als in andere steden in het zuiden van Irak. De avondklok wordt genegeerd. Sinds zondag is het aantal demonstranten toegenomen nadat duizenden middelbare scholieren zich bij hen aansloten. Zij trekken zich niets aan van een dreiging met straf als ze niet naar school teruggaan.

Deels door hen, en in navolging van soortgelijke protesten in Libanon, wordt bij de demonstraties steeds meer gezongen en gedanst. De jongeren benadrukken dat zij vreedzaam willen demonstreren.

De Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi heeft hervormingen aangekondigd en toegezegd leden van zijn regering te zullen vervangen. Dat vinden de betogers echter onvoldoende. Iraakse sjiitische partijen hebben nauwe banden met de milities die vooral verantwoordelijk worden gehouden voor het geweld. Kantoren van zowel partijen als milities zijn in brand gestoken.

Onder de betogers is de stemming steeds meer anti-Iraans, en de ge­welds­uitbarsting in Karbala wordt in verband gebracht met het verscheuren van foto’s van de Iraanse ayatollahs Khomeini en Khamenei. Het buurland controleert de meeste partijen en milities, en veel Irakezen leggen daar de schuld voor de aanhoudende armoede in hun rijke olieland.

De sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr, die in het verleden de protesten in Irak aanvoerde maar nu onderdeel is van de regering, heeft zich bij de betogers gevoegd. Zijn parlementariërs houden een sitdown in het parlement. Hij eist het aftreden van de premier, die naar het parlement is geroepen om zich te verantwoorden voor het geweld.

