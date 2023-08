Inzet Amazonetop: afspraken om kantelpunt van ontbossing te voorkomen

Vrijdag komen de presidenten van alle Amazonelanden bijeen om afspraken te maken over bescherming van het regenwoud. Doel is om het proces van ontbossing per 2030 te stoppen.

De Amazonelanden zoeken weer aansluiting met de internationale gemeenschap. Europa en de Verenigde Staten willen dat het grootste regenwoud ter wereld blijft bestaan. Prima, zeggen de Amazonelanden nu, maar dan wel op onze voorwaarden. Vrijdag begint een meerdaagse top, waar de presidenten van de Amazonelanden afspraken zullen maken over bescherming van het regenwoud. Merijn van Leeuwen van het Wereld Natuur Fonds volgt die top met extra interesse.

“Er staat heel veel op het spel”, zegt hij aan de telefoon. Vanuit Nederland coördineert hij de natuurbeschermers van het WNF in het Zuid-Amerikaanse gebied. “Inmiddels is 17 procent van het Amazonewoud gekapt. Dat lijkt misschien weinig, maar het is een gebied ter grootte van 26 keer Nederland. Wetenschappelijke studies voorspellen dat we een kantelpunt bereiken als de oppervlakte van het bos onder een kritische grens komt.”

Waterkringloop verstoord

Het Amazonewoud bestaat bij de gratie van enorme regenval. Alle bomen gezamenlijk verdampen dagelijks grote hoeveelheden water, dat vervolgens in tropische regenbuien weer terugkomt. Die waterkringloop raakt ernstig verstoord als er nog 5 procent bomen worden gekapt, zeggen wetenschappers. Doordat er minder water kan verdampen, wordt de regenval merkbaar minder en zullen grote delen van de Amazone verdrogen. Volgens schattingen kan 30 tot 40 procent van het woud veranderen in een ‘gedegradeerde savanne’.

Zo’n scenario is slecht voor de natuur. Planten en dieren zullen sterven. Maar het is ook slecht voor de economie van de Amazonelanden. Als er minder regen valt, kunnen ze minder soja verbouwen en stroomt er minder water door de rivieren. Door de lage waterstand in rivieren kunnen waterkrachtcentrales bovendien minder energie opwekken. Eerder dit jaar concludeerde de Wereldbank dat ontbossing Brazilië 5 tot 6 keer meer kost dan dat het oplevert.

Nieuw is dat de presidenten het kantelpunt willen voorkomen

Die scenario’s hebben de presidenten Lula da Silva van Brazilië en Gustavo Petro van Colombia wakker geschud. Zij zijn de initiatiefnemers van de top.

“Wij horen dat de presidenten van de Amazonelanden gaan zeggen dat ze de ontbossing per 2030 willen stoppen”, zegt Van Leeuwen. Afgelopen maand was er al een voorbereidende top in Colombia, met als resultaat dat ‘alle seinen op groen staan’. Zelfs de Peruaanse minister van milieu heeft aangegeven dat er wel afspraken zullen komen over bosbescherming. “Dat Peru zich hierachter schaart was echt nieuw voor ons”, zegt Van Leeuwen. Al wil hij er gezien de politieke instabiliteit in dat land nog niet te veel hoop uit putten.

Ook opvallend is dat de presidenten de ontbossing willen stoppen met het oog op de genoemde kantelpunten, zegt Van Leeuwen. “Dat maakt dat ze scherpere doelen moeten formuleren. Feitelijk moeten ze afspreken om 80 procent van het oorspronkelijke Amazonewoud te beschermen. Dat is in elk geval onze inzet.”

De top wordt ook bijgewoond door de Franse president Emmanuel Macron en de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry. Van Leeuwen hoopt dat het internationale gezelschap erin slaagt om stevige afspraken te maken, met een duidelijk tijdspad. En dat ze afspreken om de uitvoeringsorganisatie, de Verdragsorganisatie voor de Amazone (ACTO), te verstevigen. Die organisatie was wat in onbruik geraakt.

