Inwoners van Yuzhou mogen zelfs voor boodschappen de straat niet op, dus wordt er eten geruild

Het is de tweede grote Chinese stad die in totale lockdown gaat: Yuzhou. Nadat bij drie inwoners een coronabesmetting was vastgesteld, is dinsdag bekendgemaakt dat de 1,1 miljoen inwoners voorlopig binnen moeten blijven.

Al het openbaar vervoer is stilgelegd, auto’s mogen de weg niet op en het overgrote deel van de winkels is gesloten – slechts winkels die eten verkopen mogen openblijven. De autoriteiten kondigde de strenge lockdown maandagnacht aan, met het bevel dat iedereen onmiddellijk binnen moet blijven. Wooncomplexen werden opgedragen een portier voor de deur te zetten om erop toe te zien dat niemand stiekem een frisse neus gaat halen.

Het is de tweede stad die in korte tijd op slot gaat; Xi’an – een tikkeltje groter met ruim 13 miljoen inwoners – ging eind december in totale lockdown. De eerste dagen van de lockdown mocht één iemand per huishouden elke twee dagen naar buiten om eten te kopen, maar die maatregelen werden vorige week aangescherpt; nu mag niemand meer de straat op. En hoewel autoriteiten langs de deuren gaan met eten – inwoners mogen immers niet naar buiten – wordt er door inwoners op sociale media gemeld dat de ontvangen voedselvoorraden niet genoeg zijn, of dat de autoriteiten bij hen nog helemaal niet langs zijn geweest.

‘Boodschappen nergens te bekennen’

“Ik hoorde dat andere wijken langzaam voorraden krijgen, maar ik heb nog niks. De compound waar ik woon verbiedt het ons om naar buiten te gaan. Ik heb vier dagen geleden boodschappen besteld maar die zijn ook nergens te bekennen”, schrijft iemand op het Chinese sociale media-platform Weibo.

Dan moeten ze het zelf maar regelen, zo lijken veel inwoners gedacht te hebben. Op Weibo is te zien hoe er in sommige gebouwen een ware ruilhandel is ontstaan; mensen kunnen niet de straat op maar wel binnen hun eigen wooncomplex met hun buren onderhandelen. De BBC toonde een aantal foto’s die online worden gedeeld van zulke deals: een krop sla in ruil voor een pakje sigaretten, afwasmiddel in ruil voor wat appels, maandverband voor wat groenten en zelfs een Nintendo Switch in ruil voor noedels en gestoomde broodjes. Een Weibo-gebruiker beschreef het als “een terugkeer naar een primitieve samenleving”.

Zerotolerancebeleid

Het is niet met zekerheid te zeggen of alle gedeelde ruilacties echt zijn, maar het geeft de huidige zorgen van de inwoners van Xi’an wel goed weer. Het is nog niet bekend hoe lang de strenge lockdown in zowel Xi’an als Yuzhou van kracht zullen zijn, maar de verwachting is dat de Chinese staat eerst een sterke daling in coronabesmettingen wil zien voordat er versoepeld wordt. Sinds het begin van de pandemie heeft het een streng zerotolerancebeleid gevoerd, waar elke beginnende corona-uitbraak snel de kop in moet worden gedrukt. Ook gaan binnen enkele weken de Olympische Winterspelen van start in Beijing; een prestigieus evenement dat de staat niet gepaard wil zien gaan met een verdere uitbraak in eigen land. Voor de inwoners in Xi’an en Yuzhou betekent het waarschijnlijk nog een tijd binnen zitten.

