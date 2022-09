Inwoners van Chengdu moeten binnen blijven, ook al is er een aardbeving

De autoriteiten in Chengdu houden vast aan een strikte lockdown, terwijl de Chinese miljoenenstad is getroffen door een aardbeving. Op beelden is te zien hoe beveiligers of gezondheidsmedewerkers, van top tot teen gehuld in wit plastic, bezorgde bewoners verbieden om hun gebouw te verlaten.

De aardbeving zelf heeft Chengdu, met 21 miljoen inwoners, niet zwaar getroffen. Maar de schokken waren daar maandagochtend wel duidelijk te voelen en dat maakte dat veel bewoners, met name van flats, naar buiten wilden. Maar anonieme werknemers hielden op verschillende plaatsen de deuren gesloten.

Verder naar het westen in de provincie Sichuan, in bergachtig gebied, zijn wel slachtoffers gevallen door de aardbeving met een kracht van 6,8. Het dodental staat nu op 65, met enkele honderden gewonden. Het getroffen gebied ligt tegen Tibet aan.

Reddingswerkers in Sichuan brengen gewonden in veiligheid na de aardbeving. Beeld ANP / EPA

Slechts enkele coronagevallen

Ook andere Chinese steden, in totaal 33 met een gezamenlijk inwonertal van 65 miljoen mensen, zijn nog altijd in lockdown. In veel van die steden zijn er slechts enkele coronagevallen geconstateerd, maar toch hebben de lokale autoriteiten besloten dat iedereen binnen moet blijven.

In Chengdu zijn de maatregelen zeer strikt. In een deel van de stad kunnen de bewoners, die zelf niet naar buiten mogen, ook geen maaltijden laten bezorgen. Dat blijkt uit berichten op sociale media. In de grote havenstad Tianjin, ten oosten van Peking, worden na enkele besmettingen alle lessen weer online gegeven.

De lockdown in Chengdu en andere steden is de strengste in China sinds de megastad Shanghai in de zomer op slot ging. Daar hadden veel inwoners te kampen met een gebrek aan vers voedsel of medicijnen, wat hier en daar tot protesten leidde. Hoewel de Chinese overheid de orde streng handhaaft en ook de media censureert, kwamen hiervan toch beelden naar buiten.

In Chengdu kiest de overheid opnieuw dezelfde aanpak, op aanwijzing van Peking. Daar houden de Chinese leiders strikt vast aan het zero-covidbeleid. In de aanloop naar het twintigste congres van de Chinese Communistische Partij, in oktober in Peking, willen zij geen enkel risico lopen. Tijdens dit congres krijgt Xi Jinping naar verwachting een historische derde termijn als leider van het land.

Lees ook:

Miljoenen hoogopgeleide Chinezen willen vertrekken vanwege zerocovidbeleid

Door de strenge coronarestricties zien Chinese jongeren hun toekomst verkruimelen. ‘Als dit zo doorgaat, heb ik geen andere keuze dan te vertrekken.’