Inwoners van Casablanca zijn palmbomen spuugzat

Wie in Casablanca is geweest, kan de vele palmbomen langs de wegen niet zijn ontgaan. Een groep activisten, onder leiding van landschapsarchitect en docent Salima Belemkaddem, is de palmboom zat en eist dat het stadbestuur een einde maakt aan de ‘slachting van de biodiversiteit’.

Het gaat onder meer om de Washingtonia, een palmboomsoort die oorspronkelijk van het Amerikaanse continent komt. In Marokko is de boom ontzettend populair geworden, maar nu beginnen steeds meer mensen zich af te vragen wat die eigenlijk biedt. Eigenlijk niets, zegt Belemkaddem tegen 360 Magazine. Vergeleken met andere boomsoorten bieden ze niet eens schaduw, en die is volgens Belemkaddem hard nodig voor de luchtvochtigheid en bescherming tegen de hitte.

Belemkaddem heeft met haar organisatie aangeklopt bij de gemeente. Die laat weten de zaak te steunen. “De inwoners van Casablanca zijn tegen palmbomen”, zo liet een hoge functionaris aan haar weten. “En wij ook.” Het bestuur heeft inmiddels toegezegd te zullen helpen bij ‘het keren van het tij’, en volwaardige bomen te planten.

