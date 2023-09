Inwoners ruimen brokstukken en doneren bloed. ‘Je voelt het verdriet van de mensen’

Op het grote plein van Marrakech rijden scooters met drie, vier jongens erop af en aan. Er hangt een geur van kruiden en olijven, door de speakers klinkt het middaggebed. De beelden zijn bekend en toch is alles anders. Het zijn niet de slangenbezweerders en dansende aapjes waar toeristen zich aan vergapen. In plaats daarvan maken ze foto’s van de gebouwen in puin, en van de beschadigde Kutubiyya-moskee, die in de twaalfde eeuw werd gebouwd, maar na de aardbeving vervaarlijk wankelde.

Voor de moskee staan twaalf mannen te discussiëren. “We zijn allemaal architecten”, verklaart een van hen, Chakib Benabdellah uit Casablanca. “Na de aardbeving hebben we meteen een groep van tweehonderd architecten verzameld om vrijwillig hulp te bieden. Dit is een nationaal probleem.” De groep heeft er al een lange dag op zitten. Ze trekken door de getroffen regio’s om gebouwen te onderzoeken en te kijken hoe en of ze kunnen worden hersteld. “Dit zijn traditionele gebouwen, die zijn niet gemaakt om zulke klappen op te vangen.”

Binnen trilden bedden, kasten en tafels

Tussen de ravage proberen de inwoners van Marrakech te helpen waar ze kunnen, daags na de aardbeving met een kracht van 6,8, die in ieder geval 2100 doden en nog eens duizenden gewonden kostte. Vermoedelijk lopen die getallen de komende dagen verder op.

Ze ruimen brokstukken op en melden zich in groten getale bij de bloedbank. Onder de veerkracht schuilt verdriet. De mensen vertellen hoe bang ze waren en hoe vreselijk de nacht vrijdag was. Binnen trilden bedden, kasten en tafels. Buiten klonk het lawaai van toeterende auto’s en schreeuwende mensen.

“Ik heb geluk gehad”, zegt Naima Yousri (50), die over de glazen van haar zonnebril tuurt en naar een afgebrokkelde toren wijst. Zelf woont ze in een wijk waar meer nieuwe gebouwen staan, die onaangetast zijn. “Alleen oude gebouwen zijn geraakt”. Maar het kan nog erger. “Hier in Marrakech zijn vooral gebouwen getroffen, daar is het pas echt heel erg.”

Reddingsoperaties komen moeizaam op gang terwijl de tijd tikt

Daar, dat is in de bergen rondom de stad. Om haar arm hangt een rij blauwe plastic tasjes met groenten, bestemd voor de familie die ze er heeft wonen. Op zo’n 65 kilometer verderop, in het Atlasgebergte, zijn delen waar noodhulp nog niet of nauwelijks is aangekomen. Het gebied is slecht begaanbaar, de toegangswegen zijn versperd. Reddingsoperaties komen moeizaam op gang terwijl de tijd tikt.

Ook veel buitenlanders die op vakantie waren in Marokko zijn geschrokken door de aardbeving. Zo ook Hubert Goyer (55) en Marie Daudier (52) uit Parijs, die bij een restaurant aan het plein een tajine delen. “Toen mijn dochter het hoorde, belde ze meteen dat ik thuis moest komen”, zegt Goyer. “Maar omboeken was duur dus we blijven nog een paar dagen. Alle excursies zijn afgezegd.” Zijn vriendin Daudier, met een henna-tekening op haar arm, is aangedaan. “Je voelt het verdriet van de mensen.”

Goyer en Daudier verblijven op een veilige plek buiten Marrakech. In het centrum wacht de inwoners een nieuwe bange nacht. Velen zullen die weer buiten doorbrengen, op een van de pleinen of in de tuin. Ze vertrouwen hun eigen huis niet meer.

Lees ook:

‘Het doet me pijn om Marrakesh zo te zien’

De vader en een zus van het Bredase raadslid Younes Nahnahi wonen in Marrakesh. ‘In de oude steden liggen nog veel mensen onder het puin.’

Terwijl de tijd wegtikt, druppelen in Marokko de eerste internationale reddingsteams binnen

Reddingsteams stuiten in Marokko op praktische problemen. Ondertussen tikt de tijd weg voor de overlevenden die nog onder het puin liggen.