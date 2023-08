Inwoners Maui hadden amper tijd om te vluchten voor het vuur

Het is ‘de grootste natuurramp’ die Hawaï heeft getroffen sinds het deel uitmaakt van de Verenigde Staten, verkondigde de gouverneur van de staat Josh Green donderdag tijdens een persconferentie.

De verwoestende natuurbranden op het eiland Maui hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 55 mensen. Dat aantal zal waarschijnlijk nog verder stijgen, verwacht Green, naarmate de reddingsdiensten het rampgebied verder doorzoeken. Het zwaarst getroffen is Lahaina, een plaats met 13.000 inwoners aan de westkust van Maui, die bijna volledig is afgebrand.

Abnormaal droog

Hoewel nog niet duidelijk is hoe de natuurbranden zijn begonnen, waren de omstandigheden in Hawaï de laatste dagen ideaal voor branden om zich snel uit te breiden. Volgens de berekeningen van de Amerikaanse Droogtemonitor, een samenwerkingsverband van meteorologen, is 80 procent van de staat te classificeren als ‘abnormaal droog’.

Daarnaast had Hawaï te maken met de harde wind die over de eilandengroep raasde als gevolg van orkaan Dora. De orkaan was honderden kilometers van de zuidkust van Hawaï verwijderd, maar in combinatie met de aanwezigheid van een hogedrukgebied ten noorden van Hawaï werd een drukverschil gecreëerd. Daardoor konden windvlagen van meer dan honderd kilometer per uur over de eilanden razen.

Brandweer kansloos

Het vuur rukte zo snel op dat de lokale brandweer kansloos was. Bobby Lee, voorzitter van de Hawaïaanse Brandweervereniging, zei donderdag dat er in de provincie Maui – waar de eilanden Maui, Molokai en Lanau toe behoren – doorgaans maar maximaal 65 brandweermannen beschikbaar zijn om in te zetten.

Bovendien heeft de lokale brandweerdienst geen offroad-brandweerwagens, waardoor de brandweermannen beginnende natuurbranden vaak niet tijdig kunnen bereiken. Soms moeten zij zelfs wachten tot het vuur wegen of bewoonde gebieden bereikt.

Het vuur kwam voor de meeste inwoners als een verrassing. Het lijkt er niet op dat het uitgebreide waarschuwingssysteem waarover Hawaï beschikt is afgegaan. De staat beschikt over een noodsysteem dat bestaat uit honderden sirenes die over de hele eilandengroep zijn opgezet, en gebruikt kunnen worden om te waarschuwen voor alle soorten noodgevallen – van tsunami’s tot natuurbranden.

Noodsignalen werkten niet

Maar de inwoners die wisten te ontkomen vertellen aan verschillende media dat ze geen sirenes gehoord hebben. Eerder op de dag waren de elektriciteit en het mobiele telefoonnetwerk op het eiland deels uitgevallen, waardoor het moeilijk was om op de hoogte te blijven. Sommige overlevenden uit Lahaina zeggen dat ze, toen het vuur vlakbij was, een noodalarm op hun telefoon ontvingen, terwijl andere inwoners zeggen dat ze helemaal geen melding ontvingen en pas wisten dat er gevaar was toen ze het vuur zagen. Vanaf dat moment ging het snel; veel van de gebouwen in Lahaina waren van hout, waardoor ze snel vlamvatten.

President Joe Biden heeft de situatie inmiddels uitgeroepen tot een nationale ramp, en zegt dat er op nationaal niveau een respons wordt voorbereid. “Iedereen die iemand is verloren, of van wie het huis is beschadigd of verwoest, zal onmiddellijk hulp krijgen.”

