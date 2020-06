Inwoners Gütersloh zijn nergens meer welkom nu er corona is uitgebroken in hun vleesbedrijf: ‘Stigmatisering’

Een van de specialiteiten van vleesfabriek Tönnies is een rechthoekige, gepaneerde plak varkensvlees van ongeveer 10 bij 6 centimeter: de ‘toasty’, die direct vanuit de vriezer de broodrooster in kan. Reclame ervoor staat op de zijkanten van honderden koelwagens die op de parkeerplaats naast de fabriek stilstaan met hun grote laaddeuren wijd open.

‘Noem het geen schnitzel’, is de geinige byline, maar in Gütersloh kan niemand meer lachen om Tönnies.

In de fabriek wordt voorlopig even geen toasty gemaakt. De slachterij ligt stil, de Oost-Europese uitbeners zijn naar huis gestuurd, de werkvloer wordt centimeter voor centimeter onderzocht door de gezondheidsdienst. Hun vraag is hoe het kan dat meer dan 1500 werknemers van de fabriek het coronavirus konden oplopen. Hoe het kan dat vooral vleesbedrijven zo hard geraakt worden.

De uitbraak heeft ervoor gezorgd dat heel de regio Gütersloh opnieuw in lockdown is gegaan. Het was nog maar net voorbij: heel even is er versoepeling geweest, nu is het weer verboden om met meer dan twee personen op pad te gaan. Het eindexamenfeest van de plaatselijke middelbare school zou heel even tóch kunnen plaatsvinden, maar viel nu weer in het water.

‘Neem een campingstoel mee’

Er zijn ergere dingen, zegt men in Gütersloh, vaak met een zucht. Gelaten ondergaan ze de nieuwe maatregelen. “Het is even lastig, maar het gaat”, zegt Otto Schweins, voor hij de rij in stapt bij de Carl-Miele beroepsopleiding. Het lege schoolgebouw, waar normaal gesproken nieuwe generaties wasmachinemonteurs worden opgeleid, is nu een van de zes testcentra in de omgeving. Tienduizend testen per dag zijn nu mogelijk.

De gemeente waarschuwt voor lange wachttijden. De inwoners wordt aangeraden zich goed in te smeren, water en misschien ook een campingstoel mee te nemen. Voor een eventuele besmetting is bijna niemand bang. De meeste burgers van Gütersloh hebben sinds gisteren vakantie en ze willen eropuit.

“We zijn niet bang dat we besmet zijn, maar dat iemand vraagt of we kunnen bewijzen dat we niet zijn besmet”, zegt de 78-jarige Annette Freidrich, die zondag met haar bejaarde nicht Ute Pöschel op vakantie gaat. “Voorlopig zegt de verhuurder van ons huisje nog dat we mogen komen, maar dat kan altijd weer veranderen.”

Deelstaten eisen gezondheidsverklaringen

Iedereen kent inmiddels de verhalen van Güterslohers die al op vakantie waren, maar weer terug werden gestuurd. Mensen als Andreas en Claudia Kleineheinrich, gepensioneerden, die al een week van hun rust genoten in een vakantiehuis aan een meer in Beieren. Afgelopen woensdag kregen ze plotseling te horen dat ze moesten vertrekken, omdat Beieren geen mensen uit Gütersloh binnen de deelstaatgrenzen wil. Sindsdien groeit iedere dag de lijst met plekken waar mensen uit Güntersloh voorlopig even niet welkom zijn.“Ik kan het woord Tönnies even niet meer horen”, zegt Andreas Klienheinrich.

Sommige deelstaten eisen een recente gezondheidsverklaring van de vakantiegangers, van niet meer dan twee dagen oud. Het is burgemeester Henning Schulz een doorn in het oog. In interviews heeft hij al gesproken van ‘groteske maatregelen’, zoals die van het naburige Münster, dat eist dat mensen uit Gütersloh er mondkapjes dragen terwijl de Münsteraars zelf zonder mogen rondlopen. ‘Stigmatisering’, zei hij: er zijn al banden lek gestoken van auto’s met een kenteken dat begon met GT.

Voor een interview met de Nederlandse krant heeft Schulz geen tijd, want de burgemeester zit in continu overleg in het crisiscentrum. Dat houdt kantoor in het plaatselijke gymnasium, want het gemeentehuis van het 100.000 inwoners tellende plaatsje is voor een crisis van deze omvang te klein.

De uitbeners gaan toch naar buiten

Het heeft zijn handen vol aan de duizenden Tönnies-werknemers in de gemeente die thuis moeten blijven. Het is om te beginnen al een hele kluif om ze dat duidelijk te maken, want niet iedere ambtenaar in Gütersloh spreekt Roemeens of Bulgaars, en de Tönnies-mensen blijken het Duits vaak niet machtig. Daar komt nog bij dat de vleesfabriek op zijn zachtst gezegd een warrige lijst van 246 Gütersloher adressen heeft aangelegd, met daarop ook niet-bestaande adressen en niet-gemelde verhuizingen.

De uitbeners intussen lijken niet altijd het belang te begrijpen van de quarantaine die ze was opgelegd, ook omdat Tönnies zich niet hield aan de belofte dat ze hun benodigdheden aan huis bezorgd zouden krijgen. Dus gingen ze toch naar buiten, de supermarkten in.

De voedselvoorziening doet de gemeente, inmiddels voorzien van tolken, nu ook maar. Teams van ambtenaren en agenten rijden systematisch alle adressen af om te inventariseren wat er waar nodig is: luiers, medicijnen, voedsel. Langzaam keert de rust terug in de overvolle woningen van Tönnies-werknemers, die soms nog altijd worden bewaakt om te voorkomen dat iemand het pand verlaat.

Intussen maakte de gezondheidsdienst een voorlopige bevinding bekend: het systeem waarmee de lucht in de fabriek wordt gekoeld, bevat geen filters. Daardoor wordt een virus eindeloos rondgepompt. Maar de vraag is of dat de enige oorzaak is van de uitbraak. Vanuit het crisiscentrum kwam ook het bericht dat veel geïnfecteerden op 17 mei een bepaalde kerkdienst bijwoonden.

Buiten de Tönnies-werknemers zijn tot nog toe slechts 45 besmettingen gevonden.

