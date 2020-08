Inwoner Beiroet: ‘De wijk Achrafieh, vlak bij de haven, is totaal vernield. Ik herken hem niet eens meer’

Waar reed u toen de explosie zich voordeed?

“Op ongeveer tien minuten afstand van de haven, ik was onderweg naar werk. Het voelde als een aardbeving. Ruiten sprongen, winkelpuien werden weggeblazen. Ik ben hard doorgereden, weg van het centrum, naar een gebied waar het wat rustiger was. Daar heb ik een paar uur gewacht en toen het veilig leek, ben ik terug de stad in gereden.”

Waarom pas na een paar uur?

“We wisten niet of het een ongeluk was, of een aanslag. Na een aanslag volgt er vaak een tweede. Ik heb toen ik buiten de stad was familie en vrienden gebeld om te kijken of alles goed met ze was. En om erachter te komen of het verantwoord was om terug te keren.”

En hoe is het met uw familie en vrienden?

“Veel van hen zijn gewond geraakt door rondvliegend glas, stukken plafond die omlaag kwamen en dingen die omvielen. Of doordat ze tegen de grond of muur geblazen werden. Ze moesten naar het ziekenhuis voor hechtingen. Ik heb een familielid dat ernstig gewond is geraakt, zij ligt op de intensive care.”

Publicist Kareem Chehayeb (28).

Hoe ziet Beiroet er vandaag uit, de dag na de explosie?

“Overal wordt puin geruimd. Hoe dichter bij de haven, des te groter de ravage. Maar ook op meer dan tien kilometer zie je beschadigde gebouwen. De wijk Achrafieh, vlak bij de haven, is totaal vernield. Ik kan hem niet eens herkennen. En iedereen die ik spreek kent wel iemand die gewond is, of om het leven is gekomen.”

Nog los van de directe schade, wat denkt u dat de impact van deze explosie op de lange termijn zal zijn?

“Ik ben bang voor een verder verlies van stabiliteit. Je ziet nu al dat politici dit presenteren als een natuurramp, in de zin dat het buiten hun macht ligt. Maar er lag daar een grote hoeveelheid explosief materiaal opgeslagen. Mensen willen dat daarvoor verantwoording wordt afgelegd. Machthebbers zullen met de vinger naar elkaar gaan wijzen.

“Je voelt overal woede en wanhoop. Die waren er al, door de economische crisis. Ongeveer de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Libanon loopt al op zijn laatste benen. Deze explosie kan daardoor grote gevolgen hebben.”

Zeker 100 mensen zijn dinsdag om het leven gekomen door een enorme explosie in het havengebied van de Libanese hoofdstad Beiroet. Minstens 4000 mensen raakten gewond.