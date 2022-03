Invasie in Oekraïne gaat zevende dag in: dit gebeurde er vannacht

Russische parachutisten zijn geland in de Oost-Oekraïense stad Charkov, meldt het Oekraïense leger. De landingen zouden onmiddellijk tot gevechten hebben geleid. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen is niet bekend.

“Russische parachutisten landden in Charkov (...) en vielen een plaatselijk ziekenhuis aan”, zei het leger in een verklaring op de berichtenapp Telegram. “Er is een voortdurend gevecht gaande tussen de indringers en de Oekraïners.”

Ook meldt het Oekraïense persbureau Unian dat er slachtoffers zijn gevallen in Zjytomyr, de Oekraïense stad die dinsdagavond getroffen zou zijn door Russische luchtaanvallen. Verschillende gebouwen, waaronder een ziekenhuis, zouden door Russische Kalibr-kruisraketten zijn geraakt. Daarbij zouden vier doden zijn gevallen. Zjytomyr ligt 140 kilometer ten westen van de hoofdstad Kiev.

Een beschadigde auto na beschietingen in Charkov dinsdag. Beeld AP

Verder heeft de Amerikaanse president Joe Biden vannacht zijn eerste State of the Union uitgesproken. In deze ‘troonrede’ voor leden van het Congres zet het staatshoofd de belangrijkste plannen uiteen. Biden gebruikte de toespraak onder meer om zijn steun voor Oekraïne uit te spreken en zijn economische plannen te ontvouwen. Meerdere keren haalde hij uit naar de Russische president Vladimir Poetin, die hij op enig moment een “dictator” noemde. Biden zei dat de “Amerikaanse diplomatie ertoe doet” en dat Poetin een ernstige misrekening heeft gemaakt bij het binnenvallen van Oekraïne.

Dit artikel gaat over de nacht van dinsdag op woensdag. Lees de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Ondertussen zetten internationale sancties Rusland verder onder druk. Zo gaan de VS Russische vliegtuigen verbieden in het Amerikaanse luchtruim te komen en schort Boeing onderhoud aan Russische luchtvaartmaatschappijen op. Canada sluit zijn havens voor Russische schepen en ook Italiaans oliebedrijf Eni besluit, in navolging van onder andere Shell en BP, om afscheid te nemen van activiteiten in samenwerking met Rusland. Ondertussen is de Belgische ambassade in Kiev gesloten wegens “de evolutie van de veiligheidssituatie in het land.”