Inval Mar-a-Lago is lang niet het enige probleem voor Donald Trump

Terwijl FBI-agenten maandag zijn zomerresidentie Mar-a-Lago in Florida doorzochten, op zoek naar achtergehouden topgeheime documenten, bereidde Donald Trump zich in New York voor op een getuigenverhoor over mogelijke zakelijke misstappen.

Deze samenloop van omstandigheden is tekenend voor de benarde situatie van de voormalige president. Er lopen nu zeker vier onderzoeken naar hem die zouden kunnen uitlopen op een strafzaak. Daarnaast zijn hij en zijn bedrijf partij in een aantal civiele zaken die hem veel geld kunnen gaan kosten.

De inval in Florida draait om documenten uit Trumps tijd als president. Die horen na het vertrek van het staatshoofd te worden overgedragen aan het Nationaal Archief. Maar begin dit jaar werd ontdekt dat een groot aantal met Trump mee was gegaan naar zijn buitenhuis Mar-a-Lago in Florida. Na veel touwtrekken konden vijftien dozen met documenten door de overheid worden opgehaald.

Geheime documenten

Maar daarmee was de zaak nog niet afgehandeld. Allereerst bleken er documenten tussen te zitten met de allerhoogste geheime status, waarvan het bekend worden de nationale veiligheid zeer zou schaden. De Washington Post, die de controversie onthulde, wist te melden dat sommige documenten zo gevoelig zijn, dat een lijst waarin ze alleen maar genoemd worden vanzelf ook weer topgeheim wordt.

Het verkeerd omgaan met geheime documenten is een misdrijf. Het is dus mogelijk dat de FBI-agenten die zich maandag zonder aankondiging meldden om Mar-a-Lago ondersteboven te keren, en daarbij zelfs, zoals Trump zelf bekendmaakte, zijn kluis openmaakten, daar bewijs van wilden vinden. De misdaad wordt bijvoorbeeld een stuk ernstiger als iemand die documenten ook aan onbevoegden laat zien.

Maar het lijkt waarschijnlijker dat de FBI op zoek was naar documenten die Trump, ondanks aandringen van het Archief en beloften van de ex-president om mee te werken, niet heeft teruggegeven. Of daar ook een strafvervolging achteraan komt moet worden afgewacht.

Voor een huiszoeking moet een rechter toestemming geven. In een geval met grote politieke implicaties is er geen twijfel aan dat het verzoek daartoe door de minister van justitie zelf, Merrick Garland, is goedgekeurd. Daar ging ook de Republikeinse fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, van uit, die het voor Trump opnam: “Wanneer de Republikeinen de meerderheid krijgen in het Huis, zullen we onmiddellijk een onderzoek starten naar het ministerie en alle de feiten boven water halen. Minister Garland, bewaar uw documenten en houd uw agenda leeg.”

Drie andere onderzoeken

Terwijl de kwestie van de documenten gaat over Trumps gedrag toen hij geen president meer was, gaan drie andere onderzoeken over zijn pogingen om president te blijven. Er zijn twee federale ‘grand jury's’ met hem en zijn medewerkers en adviseurs bezig. Zulke jury's bestaan uit enkele tientallen burgers die aanklachten moeten goed- of afkeuren.

Eén jury houdt zich bezig met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, de dag dat het Congres de verkiezingsoverwinning van Joe Biden zou bezegelen. Een tweede jury hoort getuigen over het plan om in een aantal staten groepen mensen zich te laten uitgeven voor leden van het kiescollege dat in de VS de president kiest. Naar Washington gezonden documenten, ondertekend door die ‘alternatieve leden van het kiescollege’ moesten op 6 januari op zijn minst twijfel zaaien in het Congres aan de uitslag van de verkiezingen.

Naast alle activiteit van federale politiediensten en aanklagers is er ook een grand jury actief in de staat Georgia, die beziet of Trump de verkiezingswetten van die staat heeft geschonden.

‘Alternatieve leden’

Daarbij gaat het opnieuw over het inzetten van ‘alternatieve leden’ van het kiescollege. Maar ook over rechtstreekse druk van Trump op hoge functionarissen in Georgia om de verkiezingsuitslag te veranderen. Een van de belangrijkste bewijsstukken is een opname van een telefoongesprek van een uur met de minister van binnenlandse zaken van Georgia, Brad Raffensperger. Trump vroeg hem daarin expliciet om 11.780 stemmen te ‘vinden’, een meer dan nodig om Joe Biden in Georgia voor te blijven.

Een strafzaak over zijn zakelijke activiteiten in het verleden zal de ex-president vermoedelijk bespaard te blijven. Die leek te worden aangespannen door de staat New York, niet tegen hem maar tegen de Trump Organization. Die zou een aantal belangrijke werknemers allerlei voordelen hebben gegund, zoals gratis woonruimte en auto’s, die niet aan de belastingdienst werden opgegeven. Maar een grand jury die de zaak bestudeerde werd ontbonden zonder dat er een aanklacht kwam.

De staat New York heeft wel een civiele zaak aangespannen tegen de Trump Organization, en voor die procedure zal Trump de komende dagen onder ede een ondervraagd worden. Het bedrijf zou hebben gemanipuleerd met waarde van onroerend dat het bezat. Als het voor belasting moest worden aangeslagen was de waarde laag, maar moest het als onderpand dienen voor een lening, dan was de waarde opeens hoog.

Over die kwestie zijn Donald Trumps kinderen Donald jr. en Ivanka al verhoord. Een andere zoon, Eric, moest in 2020 al getuigen, maar beriep zich toen op zijn recht, niets te zeggen dat in een strafzaak tegen hem zou kunnen worden gebruikt.

Privézaken

Ook privé heeft Trump te kampen met rechtszaken. Vijf Latijns-Amerikaanse activisten die in 2015 protesteerden bij Trump Tower, nadat Trump zijn kandidatuur voor het presidentschap had aangekondigde, zeggen door zijn beveiligers gemolesteerd te zijn.

En Jean Carroll, schrijfster van een adviescolumn, zegt in de jaren negentig door Trump verkracht te zijn. Dat is inmiddels verjaard, maar Trump heeft gezegd dat ze liegt, en dat leverde de basis voor een rechtszaak tegen hem wegens smaad. Mogelijk moet Trump DNA afstaan.

En Trumps voormalige advocaat Michael Cohen wil twintig miljoen schadevergoeding voor wat hem overkwam tijdens zijn gevangenisstraf. Cohen moest drie jaar zitten omdat hij in dienst van Trump belasting- en campagnewetten had overtreden. Tijdens de corona-epidemie werd dat omgezet in huisarrest, maar opeens moest hij weer terug naar de gevangenis en zelfs in eenzame opsluiting. Volgens hem was dat wraak omdat hij met de pers had gepraat en een boek had geschreven over zijn tijd bij Trump.

Zelf ziet Trump al die zaken als een politieke vendetta tegen hem. “Het rechtssysteem is een wapen geworden in de handen van de radicale linkse Democraten die wanhopig willen voorkomen dat ik weer kandidaat ben voor het presidentschap in 2024", liet hij maandag weten naar aanleiding van de inval in Mar-a-Lago.

