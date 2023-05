Inval door Russische nationalisten vanuit Oekraïne zet Rusland te kijk

Net als bij een vorige actie in maart had de inval een element van slapstick, maar ze had wel een zeer grimmige ondertoon. Een onbekend aantal mannen van het 'Vrijheid voor Rusland Legioen’ en het ‘Russische Vrijwilligers Corps’ hebben maandagochtend een Russische grenspost in de provincie Belgorod overvallen, en zijn met pantservoertuigen een eind Rusland ingereden.

De mannen, die vechten aan de zijde van het Oekraïense leger tegen de Russische bezettingsmacht, wisten volgens eigen zeggen een aantal gehuchten te ‘bevrijden’, onderweg naar het dorp Grajvoron. “Kozinka is geheel bevrijd”, meldden ze op zeker moment over een zo'n dorpje (duizend inwoners) onderweg. Tussen de overmaat aan niet-verifieerbare berichten op sociale media stond ook de mededeling dat de ‘Volksrepubliek Belgorod’ was uitgeroepen.

“Blijf thuis, verzet u niet, en wees niet bang. We zijn niet uw vijanden. Anders dan Poetins zombies, hebben we het niet gemunt op burgers en gebruiken die niet voor onze eigen doeleinden", zo richtten ze zich tot de lokale bevolking. De strijders publiceerden ook foto's van zichzelf die op diverse plekken, ook in de noordelijker gelegen provincie Brjansk, zouden zijn genomen.

Tanks worden in iedere Russische legerwinkel verkocht

Publiciteit verzekerd, en het Russische leger, dat het kennelijk te druk heeft met het ‘bevrijden’van de Oekraïense Donbas, werd voor de zoveelste keer in zijn hemd gezet: kennelijk is het niet in staat het eigen grondgebied te verdedigen. Eenzelfde stunt, door dezelfde Russische groeperingen, werd ook al eens in maart geleverd, in Brjansk.

Moskou wees gelijk met de beschuldigende vinger naar Oekraïne: het zou gaan om een Oekraïense ‘spionage- en saboteursgroep', zei het Kremlin. De actie zou bedoeld zijn om de aandacht af te leiden van de val van Bachmoet – de zwaar bevochten stad in de Oekraïense provincie Donetsk, die volgens Oekraïne nog steeds niet gevallen is.

Oekraïne ontkende iets met het voorval te maken te hebben. “Oekraïne beziet de gebeurtenissen in de Belgorod-regio met belangstelling en bestudeert de situatie, maar het heeft er niks mee te maken, twitterde de Oekraïense regerngsadviseur Mychailo Podoljak. “Zoals u weet, worden tanks in iedere Russische legerwinkel verkocht, en ondergrondse guerrillagroeperingen bestaan geheel uit Russische burgers.”

Oorlog naar de Russen brengen

Maar dat Oekraïne niks wist van de plannen van deze Russen, die normaliter voor het Oekraïense vechten, is buitengewoon onwaarschijnlijk. Het past in de tactiek om de oorlog ‘naar de Russen te brengen’, evenals aanvallen op militaire doelen op Russisch grondgebied, en aanslagen op personen. Bewijs ontbreekt dat Oekraïne daarachter zit, en doorgaans ontkent Kiev verantwoordelijk te zijn.

“We vallen Russisch grondgebied niet aan, we bevrijden ons eigen grondgebied", zei president Volodymyr Zelensky eerder deze maand nog. “We hebben daarvoor noch tijd, noch slagkracht.”

Die uitspraak staat op gespannen voet met wat de chef van de Oekraïense veiligheidsdienst Kyrylo Boedanov vorige week erkende tegenover de Sunday Times, dat Oekraïne achter moorden op prominente Russen zit. “Er zijn al een paar zaken geweest waar veel over gepubliceerd is en die iedereen kent.” Hij zei het niet, maar suggereerde sterk dat Kiev achter aanslagen zit tegen de nationalistische Russische publicist Zachar Prilepin, de Russische militaire blogger Vladlen Tatarski en Daria Doegina, dochter van de extreem-rechtse filosoof Aleksandr Doegin.

Een regime van nazi's, gesteund door nazi's

De aanval op Russisch grondgebied kan problematisch zijn voor Oekraïnes bondgenoten, die vrezen dat Rusland daarmee geprovoceerd wordt tot nog meer geweld – waarbij de enig denkbare nog niet toegepaste escalatie een atoombom zou zijn. Dat de mannen van het Vrijheid voor Rusland Legioen, en vooral van het Russische Vrijwilligers Corps een extreem-rechtse reputatie hebben, past bovendien goed in de retoriek van het Kremlin: in Kiev heerst een regime van nazi’s, dat wordt gesteund door nazi’s.

De Russische autoriteiten in Belgorod hebben maandagavond een terreuralarm afgekondigd. “We zijn bezig met een huis-aan-huisactie”, schreef de gouverneur Gladkov via Telegram. Eerder op de dag maakte hij bekend dat bij de actie minstens zes gewonden zouden zijn gevallen.

