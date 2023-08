Intimidaties en afrekeningen horen bij Poetins maffiastaat

Veel Kremlin-watchers zagen al langer aankomen dat de dagen van de Russische huurlingenleider Jevgeni Prigozjin geteld waren. Want Prigozjin had met de recente muiterij van zijn huursoldaten, compleet met een opmars tot dicht bij Moskou, president Vladimir Poetin in zijn hemd gezet. Dat soort verraad neemt de Russische leider niet licht op.

“In mijn ervaring is Poetin de ultieme apostel van wraak”, zei CIA-directeur William Burns vorige maand op een veiligheidsconferentie in het chique Amerikaanse bergoord Aspen. “Het zou mij verbazen als Prigozjin ontsnapt aan verdere vergelding.”

Afgelopen woensdag, exact twee maanden na de muiterij, was daar dan inderdaad het hoogstwaarschijnlijke einde van Prigozjin. De privéjet van de huurlingenchef stortte neer.

Maffiastaat

Of Poetin de hand had in de crash, is nog onduidelijk. De toedracht van het incident zal misschien wel nooit opgehelderd worden. Maar velen in Rusland gaan ervan uit dat trawanten van de president de crash organiseerden. “Iedereen zal dit zien als een daad van vergelding en wraak”, analyseerde de Russische politiek deskundige Tatiana Stanovaya op X, het voormalige Twitter, over het omkomen van de omstreden huurlingenbaas.

A few thoughts in light of Prigozhin's death.



1️⃣ No matter the cause of the plane crash, everyone will see this as an act of retaliation and retribution, and the Kremlin won't particularly counteract this view. From Putin's perspective, as well as many among the security and… — Tatiana Stanovaya (@Stanovaya) 23 augustus 2023

Het incident illustreert daarmee volgens experts weer eens dat Rusland een maffiastaat is, waar politiek en misdaad nauw met elkaar verweven zijn. Poetin bepaalt daarbij als een capo di tutti capi (een baas aller bazen) welke politici en zakenmensen hun zakken mogen vullen en wie geïntimideerd of gestraft moeten worden. Regels en instituties doen er weinig toe, de lijst van opponenten van Poetin die onder verdachte omstandigheden zijn omgekomen is lang.

“Het aantal liquidaties is bijna niet meer bij te houden”, zegt Ben de Jong, die als expert op het gebied van de Russische inlichtingendiensten verbonden is aan de Universiteit Leiden. “De traditie van dit soort moorden gaat op zich terug tot de Sovjet-tijd. Stalin kon er ook wat van, maar het is onder Poetin enorm toegenomen. Toen hij Prigozjin na zijn muiterij een verrader noemde, wist ik het al: die gaat eraan.”

Zo was er eerder de mysterieuze dood van de Russische zakenmagnaat Pavel Antov, die het waagde om openlijk kritiek te uiten op de inval in Oekraïne. Hij zou in december uit een hotelraam zijn gevallen in India. Ravil Maganov, de kritische topman van olieconcern Lukoil, zou in september uit het raam van een ziekenhuis in Moskou zijn gevallen. En zakenman Dan Rapoport, die op sociale media ageerde tegen de oorlog, werd door de Amerikaanse politie dood aangetroffen voor een appartementencomplex in Washington.

Een geïmproviseerde herdenkingsplek in Moskou voor de Russische huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin, die woensdag omkwam toen zijn privéjet crashte. Beeld Reuters

Voor de invasie

Ook voor de omstreden Russische invasie van Oekraïne waren liquidaties en pogingen daartoe al schering en inslag. Zo werd de voormalige Russische spion Alexander Litvinenko in 2006 in Londen vergiftigd met een radioactieve stof die stiekem in zijn thee was gedaan. Voor zijn dood deed Litvinenko onderzoek naar de banden tussen Russische politici en gangsters.

Sergej Skripal, een andere voormalige Russische geheim agent, overleefde in 2018 een aanslag met zenuwgas in de Britse stad Salisbury. En oppositieleider Aleksej Navalny werd in 2020 in Siberië vergiftigd met wat volgens westerse experts ook een zenuwgas was. Hij werd daarvoor behandeld in een Duits ziekenhuis, maar keerde het jaar daarop op eigen initiatief terug naar Rusland en zit nu vast in een zwaarbewaakte strafkolonie.

Vastklampen aan macht

“Het was ontzettend pijnlijk voor Poetin dat Prigozjin bij de opmars van zijn huurlingen richting Moskou nauwelijks op verzet stuitte”, zegt de Franse Rusland-kenner Françoise Thom. “Prigozjin liet daarmee zien hoe weinig de Russische staat eigenlijk voorstelt en hoe zwak Poetins bewind is. Dat was voor Poetin vernederend en gevaarlijk. De president moest laten zien dat hij nog steeds de baas is.”

Thom is gepensioneerd historica van de Sorbonne-universiteit en schreef meerdere boeken over Rusland, waaronder het vorig jaar verschenen ‘Poutine ou l’obsession de la puissance’ (‘Poetin of de obsessie met macht’). Volgens haar probeert de leider met de intimidaties en moorden de wind eronder te houden, nu westerse sancties beginnen te bijten en de invasie in Oekraïne lijkt vast te lopen. “Maar geen enkel regime kan alleen op terreur drijven.”

Of Poetin kan blijven vastklampen aan de macht, durft Thom niet te voorspellen. “Het kan zijn dat leden van de elite het zat worden en een coup plegen. Er zou misschien zelfs iemand naar voren komen die acceptabeler is voor het Westen. Maar helaas zal het systeem ook dan waarschijnlijk niet wezenlijk veranderen. Rusland zal een maffiastaat blijven.”

