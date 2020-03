Internationale troepenmacht Takuba moet IS uit Sahel verdrijven

Takuba heet de nieuwe internationale militaire eenheid die in de Westelijke Sahel met commando’s uit diverse landen jihadistische terreurgroepen gaat bestrijden. In eerste instantie is Tabuka gericht tegen ‘Islamitische Staat in de Grote Sahara’, een groep die banden heeft met Islamitische Staat in het Midden-Oosten.

Takuba richt zich echter ook tegen Al-Qaida en Boko Haram, twee andere jihadistische groepen die in deze regio actief zijn. Takuba betekent ‘zwaard’ in de taal van de bedoeïenen, de Toeareg. De speciale commando-eenheid moet volgend jaar operationeel zijn. Takuba zal zich richten op de Liptako-regio, het grensgebied tussen Mali, Niger en Burkina Faso.

Bescheiden Nederlandse bijdrage

De commandotroepen bestaan uit Fransen, die al met 4500 manschappen in de regio actief zijn, en legereenheden uit Mali en Niger. Nog tien Europese landen zegden vorige week steun toe bij de oprichting van Takuba. Ook Nederland zal een zeer bescheiden bijdragen leveren, zo maakte minister van defensie Ank Bijleveld bekend. Er zullen een of twee stafofficieren worden gestationeerd op het hoofdkantoor van waaruit de operatie wordt gecoördineerd.

Nederlandse commando’s zijn nu niet beschikbaar, omdat die al worden ingezet in Irak en Afghanistan. Nederland stuurt ook vijf militaire trainers om troepen uit Mali en Niger op te leiden.

Beeld Louman & Friso

Zweden overweegt gevechtshelikopters met bemanning te sturen, Tsjechië wil zestig manschappen beschikbaar stellen. Andere Europese landen die meewerken zijn België, Denemarken, Estland, Noorwegen, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

14.000 VN-troepen

De Franse troepenmacht, die sinds 2014 onder de naam Barkhane in Mali actief is, blijft en wordt uitgebreid met 600 commando’s. Zij werken al samen met vijfduizend soldaten van de G5, de landen uit de Westelijke Sahel die een eigen legereenheid hebben opgericht om de jihadisten te bestrijden. Ook hierbij zijn Mali en Niger betrokken, evenals Mauritanië, Burkina Faso en Tsjaad.

Daarnaast zijn er nog de ruim 14.000 VN-troepen die onder de naam Minusma opereren. De Afrikaanse Unie kondigde onlangs aan ook nog eens drieduizend soldaten naar de regio te sturen.

Ondanks al die buitenlandse soldaten in vooral Mali, is de situatie sinds 2015 ernstig verslechterd. IS, Al-Qaida en ook Boko Haram hebben vaste grond onder de voeten gekregen in de Sahel-regio en deinzen er sinds een paar maanden niet voor terug legerkampen en –konvooien aan te vallen, met tientallen dode militairen tot gevolg.

Politiek mandaat

Takuba zal er vooral op gericht zijn commando’s van Mali en Niger te professionaliseren en technisch te ondersteunen bij hun operaties tegen IS. Tot nu toe zijn legereenheden uit beide landen aan de verliezende hand bij confrontaties met jihadistische strijdgroepen. Ze worden onderbetaald, hun bewapening is beneden peil en het moreel niet best.

In Mali zijn er zondag toch parlementsverkiezingen gehouden, ondanks de noodtoestand vanwege de corona-uitbraak. President Ibrahim Boubacar Keïta benadrukte dat een politiek mandaat tegen het extremisme belangrijker is dan het gevaar van het coronavirus. Hij wil grote delen van het platteland heroveren op de Katiba Macina, een strijdgroep die gelieerd is aan Al-Qaida, en op IS in de Liptako-regio. Op 19 april is de tweede stemronde in Mali.

