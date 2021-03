Internationale druk op Ethiopië om oorlog in Tigray te beëindigen

Het geduld van de Verenigde Staten met Ethiopië is op. De Amerikaanse president Joe Biden stuurt senator Chris Coons naar Addis Abeba om de Ethiopische premier Abiy Ahmed duidelijk te maken dat hij de burgeroorlog in Tigray moet beëindigen.

Ook zal de Democraat Coons, die al sinds 2010 in de Senaat zit en een goede relatie is van Biden, Ethiopië met klem vragen het grensconflict met Soedan niet te laten escaleren tot een oorlog. En dan is er nog het dispuut over het vullen van het stuwmeer van de enorme gloednieuwe Renaissancedam tussen Ethiopië enerzijds en Soedan en Egypte anderzijds. De landen onderhandelen al elf jaar over het watergebruik van de Blauwe Nijl, zonder tot overeenstemming te komen. Op verzoek van premier Abdalla Hamdok van Soedan zeggen de VS nu te willen bemiddelen tussen de betrokken landen, samen met de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie.

Beeld Thijs van Dalen

Wreedheden niet langer geaccepteerd door Amerika

Premier Abiy, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2019, doet de burgeroorlog in Tigray af als een interne aangelegenheid: een militaire operatie om orde op zaken te stellen in de opstandige noordelijke deelstaat. Maar de wreedheden die nu naar buiten komen uit het zo goed als van de buitenwereld afgesloten Tigray, worden na ruim vier maanden van hevige gevechten niet langer geaccepteerd door Amerika.

De minister van buitenlandse zaken van de VS, Antony Blinken, sprak vorige week van ‘etnische zuiveringen’ in Tigray. Vooral de aanwezigheid van Eritrese troepen in Tigray is hem een doorn in het oog. Divisies uit het noordelijke buurland van Ethiopië worden verdacht van genocide op de Tigrayers. Eritrea én Ethiopië ontkennen de aanwezigheid van Eritrese troepen in Tigray fel, maar de bewijzen stapelen zich op. Blinken eist het vertrek van de Eritrese eenheden uit Tigray.

Ook de Hoge Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, zegt te vrezen voor oorlogsmisdaden daar. Afgelopen donderdag spraken Bachelet van de VN en de Ethiopische Mensenrechten Commissie af gezamenlijk een onderzoek te gaan doen naar oorlogsmisdaden in Tigray. Het Ethiopische ministerie van buitenlandse zaken gaf er toestemming voor.

Een vernield klaslokaal in Wukro, ten noorden van Mekele, in Tigray in Ethiopië. Beeld AFP

Ethiopië en Soedan trekken steeds meer troepen samen

Maar eerst gaat Coons de boodschap van Biden en Blinken - ophouden met vechten - uitleggen in Addis Abeba. Hij heeft 52 miljoen dollar voor humanitaire hulp meegenomen, mits de vijandelijkheden staken.

Coons komt Abiy ook waarschuwen om geen oorlog met Soedan te beginnen over de grensregio Al-Fashqa. Beide landen trekken er steeds meer troepen samen en slaan oorlogstaal uit. Het omstreden gebied is in verdragen van 1902 en 1972 toegewezen aan Soedan, maar staat onder controle van Ethiopië. Het Soedanese leger heeft sinds dit jaar de helft van Al-Fashqa bezet en eist dat Ethiopië zich uit de rest terugtrekt. Addis Abeba wil alleen praten als Soedan zijn troepen uit Al-Fashqa heeft teruggetrokken.

Ondertussen kondigde Ethiopië aan begin juli, bij de start van het regenseizoen, de sluizen in de Renaissancedam deels te sluiten om het stuwmeer erachter verder te vullen. Vorig jaar gebeurde dat voor het eerst, maar toen was er zo’n hevige regenval dat het vullen van het stuwmeer benedenstrooms niet tot problemen in de vorm van watergebrek leidde - sterker: de Nijl overstroomde. Egypte en Soedan vrezen dit jaar alsnog voor droogte en dreigen met actie.

