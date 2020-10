Internationaal Strafhof brengt historisch bezoek aan Soedan

“Een historisch bezoek”, noemde minister-president Abdallah Hamdok van Soedan het bezoek van de openbare aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) gevestigd in Den Haag. Fatou Bensouda van het ICC werd met alle egards in Khartoem ontvangen.

Sinds de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2005 het Hof verzocht om de oorzaak en verantwoordelijken te onderzoeken van het bloedbad in Darfur twee jaar daarvoor met 300.000 doden en 2,7 miljoen vluchtelingen, was nooit iemand van het ICC in Soedan geweest.

Het bezoek staat in het teken van de uitlevering van ex-dictator Omar al-Bashir, die sinds zijn val in april 2019 in de Kober-gevangenis in Khartoem zit. Ook twee andere verdachten worden door het Strafhof gezocht: de voormalige minister van defensie Abdelrahim Hussein en oud-minister van binnenlandse zaken Ahmed Haroun. De laatste twee zitten ook vast in de Kober-gevangenis.

Voor alle drie is sinds 2009 een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor de slachting in Darfur in 2003. Het ICC wil hen berechten voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide.

Premier Hamdok wil graag voldoen aan een van de belangrijkste drijfveren achter de volksopstand die vorig jaar Al-Bashir ten val bracht en dat is de roep om gerechtigheid.

Moord, doodslag, geweld en onderdrukking

In 2003 werd een opstand in Darfur gesmoord door Arabische milities onder de naam Janjaweed in opdracht van het regiem in Khartoem. Diezelfde Janjaweed zijn later omgevormd tot een aparte legermacht, de Rapid Support Forces (RSF), die naast het reguliere leger opereerde en tot de beschikking stond van Al-Bashir.

De RSF wordt nog steeds geassocieerd met moord, doodslag, geweld en onderdrukking. Ook tijdens de recente volksopstand tegen Al-Bashir. Hun commandant is generaal Mohammed Hamdan Dagalo, bijgenaamd Hemedti. Hij is inmiddels ook tweede man in het reguliere leger. Na de val van Al-Bashir maakte hij deel uit van de Soevereine Raad, die toezicht houdt op de burgerregering die het land moet hervormen en naar democratie moet leiden.

Hemedti staat niet op de verdachtenlijst van het ICC. Hij was wel jarenlang een belangrijke steunpilaar voor de vroegere dictator. Opmerkelijk genoeg had hij ook een ontmoeting met Fatou Bensouda van het Strafhof en zegde zijn volledige medewerking toe.

Het Strafhof wil in Soedan ook informatie verzamelen over de daden van een vierde verdachte die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor het bloedbad in Darfur, de toenmalige Janjaweed-leider Ali Kushayb. Hij zit sinds kort vast in Den Haag. Een vijfde verdachte, rebellenleider Abdulla Banda, wordt nog gezocht. Zijn verblijfplaats is onbekend.

