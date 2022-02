Ineens krijg je een telefoontje van de EU: of je komt meedenken hoe het verder moet

Toen professor Europees beleid Alberto Alemanno uit Parijs voor het eerst hoorde over de Conferentie over de Toekomst van Europa, drie jaar geleden, was hij cynisch. Ja ja, dacht hij, met burgers praten over de toekomst. Hij zag het als een pr-stunt van Brussel, een zogenaamd betrekken van de gewone mens bij de Europese besluitvorming.

Maar nu de Conferentie zo’n driekwart jaar onderweg is en hij zelf twee burgerfora meemaakte, begint hij enthousiast te worden. “Die mensen hebben echt iets te zeggen, zinnige dingen. Ze vragen om begrijpelijke taal van politici, om allerlei maatregelen. Ik hoop nu maar dat politici ook luisteren.”

Het is bijna onopgemerkt gebleven, maar al sinds mei vorig jaar zijn achthonderd gewone mensen uit 27 landen met elkaar aan het praten over hoe het verder moet met Europa. Ze praten over migratie, over democratie, over allerlei thema’s waar politici in Brussel iedere dag mee in de weer zijn. Het is een experiment dat inclusief een digitale variant 15 miljoen euro kost en een jaar duurt.

De 24-jarige student Huub Verhoeven werd ineens door de EU gebeld

Vandaag, in de week dat het Europese Verdrag van Maastricht dertig jaar oud is, strijkt een deel van de vergadering neer in Maastricht, het burgerforum van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Tweehonderd in het wilde weg geselecteerde burgers gaan dan ideeën op papier zetten over migratie.

Huub Verhoeven bijvoorbeeld, een 24-jarige student ICT uit Arnhem. Afgelopen zomer kreeg hij uit het niets een telefoontje: of hij mee wilde praten over de toekomst van Europa. Hij dacht dat iemand een grap met hem uithaalde. Maar het bleek echt: Brussel wilde van hem weten wat hij denkt dat ze er moeten doen. Wat hem betreft is dat ‘migranten niet opsluiten in kampen aan de grenzen, maar gebruik maken van hun talenten en ze goed integreren’.

Verhoeven is de afgelopen maanden al drie keer naar Straatsburg gereisd om daar in de plenaire zaal van het Europees Parlement te vergaderen met andere burgers en politici. Hij heeft de indruk dat het hem aardig lukt om zijn punten over het voetlicht te brengen, dat politici geïnteresseerd zijn in wat hij te zeggen heeft.

Er zijn klachten te over

Maar niet alle deelnemers aan de conferentie zijn zo enthousiast. Er zijn klachten te over. Politici zouden amper luisteren naar de burgerplannen, maar vooral heel opzichtig hun eigen agenda doordrukken. “Ze praten alleen maar”, zegt de Duitse Marina Zelenetska, 47, accountmanager van beroep. “Het is statement, statement, statement, geen uitwisseling van gedachten.”

Ook op de keuze van experts, die de burgers moeten helpen met hun kennis, is kritiek. “Toen we over migratie gingen praten kwam Fabrice Leggeri als deskundige, de directeur van de Europese grenswacht Frontex. “Ik begreep pas achteraf door wie we ons hadden laten voorlichten. Ik had het liever toen meteen al geweten. Frontex speelt een rol bij het huidige migratiebeleid. Het is wat mij betreft niet helemaal neutraal”, zegt Huub Verhoeven.

Nog een klacht: niemand zegt de burgers welke van hun ideeën al worden uitgevoerd. Zelenetska: “Ik zou het doodzonde van mijn werk vinden als ik op een bepaald punt zou ontdekken dat alles waar ik zo hard aan heb gewerkt, feitelijk al beleid is dat door de EU wordt uitgevoerd.”

Er zijn klachten over hoe belangengroepen proberen de mening van burgers te beïnvloeden. Deelnemers missen de inbreng van lager opgeleiden - mogelijk zeggen die vaker nee als ze uitgekozen zijn. En steeds opnieuw klagen deelnemers over late en gebrekkige informatie en ondoorgrondelijke procedures. De Conferentie over de Toekomst van Europa is duidelijk pionierswerk.

'De geest kan niet meer terug in de fles’

Professor Alemanno kent de kritiek. Hij ziet ze inmiddels als groeistuipen. “Politici hebben er moeite mee. Zowel zij als de random geselecteerde burgers hebben het idee dat ze het volk vertegenwoordigen. Daar hebben ze allebei waarschijnlijk gelijk in. Ik heb de indruk dat politici zich bedreigd voelen, maar dat is niet nodig. De politiek bepaalt het beleid en besluit wat er moet gebeuren. Dat blijft zo. De burgers zijn een mooie aanvulling. Dat zullen ze gaan merken en daarna zal dit model worden overgenomen in allerlei lidstaten, voorspel ik.”

Alemanno verwacht dat deze burgerfora na dit experiment in de politiek zullen blijven. “Het is opgezet als een eenmalige oefening, om de EU richting te geven, maar ik verwacht dat komend voorjaar zal blijken dat de geest niet meer in de fles kan. Burgers hebben geroken aan directe invloed en zullen die niet meer op willen geven. Ik denk dat we in het voorjaar, als de conclusies openbaar worden gemaakt, een heleboel politici zullen zien die zeggen dat de Conferentie moet blijven.”

Alemanno geeft toe: als de Conferentie een permanent karakter krijgt, dan heeft de EU zich een compleet nieuw duur vergadercircus op de hals gehaald, terwijl besluitvorming er toch al uiterst traag werkt. “Dat is een legitieme zorg”, zegt hij. “Maar ik denk dat het kan.”

Huub Verhoeven zou het toejuichen. De kennis over Europa is in zijn vriendenkring uiterst beperkt. “Als je weet dat je uit het niets kunt worden opgebeld om een tijd lang mee te denken, dan ga je je misschien wel meer verdiepen”, zegt hij.

