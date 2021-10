Ineens is het een stuk drukker bij de vaccinatiecentra in Brussel. ‘Als ik nu naar het café wil, kom ik er niet in’

In de wachtruimte van het vaccinatiecentrum bij station Brussel Centraal zit Alyssa Rosanbloom (28) onderuitgezakt op een plastic stoel. Ze is hier met tegenzin. “Ik hou er niet van om te doen wat iedereen doet. Ik wil me vrij voelen, mijn eigen keuzes maken.” Maar ja, ze had geen keuze meer, zegt ze, vanwege haar werk als regisseur. Of tenminste zo vóélde dat. “Ik begin maandag met de repetities voor een nieuw toneelstuk. Zonder vaccinatie moet ik elke twee dagen een negatieve PCR-test laten zien om het theater in te mogen. Dat kost te veel geld en gedoe.”

Wie de brede trappen van station Brussel Centraal op loopt, kan ze niet missen: de gele borden met een oproep in blauwe letters: ‘Laat je vaccineren’. De tienduizenden mensen die hier dagelijks voorbijkomen kunnen sinds half september op werkdagen zonder afspraak terecht bij het vaccinatiecentrum om de hoek van het station, dat werd geopend in samenwerking met de NMBS (Belgische spoorwegen). Een vaccinatie duurt slechts vijftien minuten, beloven de borden. Eén bezoek is al voldoende, er wordt geprikt met het Janssen-vaccin.

Met het openen van meer (tijdelijke) vaccinatiecentra, zoals die bij het station, probeert Brussel zijn vaccinatiegraad op te krikken. Het Brussels Gewest, bestaande uit negentien gemeenten waaronder de hoofdstad, kampt met de laagste vaccinatiegraad van het land, blijkt uit cijfers van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano. Iets meer dan de helft (56 procent) van de 1,2 miljoen inwoners is volledig gevaccineerd. Ter vergelijking: in Vlaanderen is dit 80 procent, in Wallonië 70 procent.

Coronapas

Sinds begin oktober lijkt er iets te veranderen in Brussel: het aantal vaccinaties neemt weer toe. Het aantal afspraken voor een eerste vaccinatie is met ongeveer 25 procent gestegen in vergelijking met september, volgens de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). De stijging valt samen met de invoering van de coronapas (het zogenoemde Covid Safe Ticket). Sinds 15 oktober is deze in Brussel verplicht in de horeca, de cultuursector, sportclubs, discotheken en bij congressen.

De verplichte coronapas is de reden dat Halami Elyabbouhi (53) – klein, vrolijke ogen, zijn neus steekt boven zijn blauwe mondkapje uit – zich vandaag laat vaccineren. “Als ik naar een café wil, kom ik er niet in. En een restaurant ook niet.” Eerst maakte het volgens Elyabbouhi niet zo veel uit of je je wel of niet liet vaccineren. “Maar nu is het een verplichting geworden: het is te koud om op het terras te zitten”, zegt hij lachend. Bovendien heeft hij een vaccinatiepas nodig om te reizen. Elyabbouhi bezoekt geregeld familie in Marokko en Nederland.

Ook Adeline Cochelin (40), die zich even daarvoor laat vaccineren in het centrum, voelde zich als ongevaccineerde steeds beperkter in haar bewegingsvrijheid, zowel in haar vrije tijd als in haar werk als fysiotherapeut, dat ze deels in Brussel en deels in Frankrijk doet. “Ik werd moe van vrienden en familie die er steeds naar bleven vragen. Ik wil er gewoon vanaf zijn, ik heb al genoeg problemen in mijn leven.” Ze laat zich deze ochtend daarom toch prikken. Al vindt ze het eigenlijk niet nodig. “Ik ben gezond en heb een goed immuunsysteem.”

Cochelin heeft vooral moeite met de coronapas. Doordat nu op veel plekken de QR-code wordt gescand, heeft ze het gevoel continu gevolgd te worden. Regisseur Rosanbloom deelt die gevoelens, ook zij vindt de maatregel niet fijn. “Waarom moeten we ineens overal die QR-code laten zien? Zijn we in de toekomst beland?”

Quarantaine

Rosanbloom is zelf besmet geweest met het coronavirus. “In de ochtend proefde ik ineens mijn koffie en mijn sigaret niet meer. Toen dacht ik: o jee.” Ze zegt dat ze niet heel ziek is geweest. “Ik zat wel tien dagen in quarantaine, samen met mijn vriend.” Nu ze al antistoffen in haar lichaam heeft, vindt ze het onnodig om de hele dosis van het vaccin te krijgen. “Ik heb gehoord dat je in Frankrijk minder krijgt als je al corona hebt gehad, dat wil ik ook.”

Rond het middaguur zijn er dertien prikken gezet in het vaccinatiecentrum. Het is een rustige ochtend. De dagen daarvoor lag het gemiddeld aantal vaccinaties er rond de 85 per dag. Een stuk meer dan in september, zeggen medewerkers. Arts Mahjoub Amine (23) trekt een vergelijking met Frankrijk, waar de vaccinatiegraad een stuk hoger ligt: “Vrienden in Frankrijk zeggen dat ze daar allang klaar zijn met vaccineren, maar daar is ook al veel langer de coronapas verplicht.”

Strenge nieuwe maatregelen Op dinsdagavond maakte premier Alexander de Croo strenge nieuwe coronamaatregelen bekend. Het mondkapje keert terug: vanaf 29 oktober is dat weer verplicht in alle algemeen toegankelijke binnenruimtes, zoals winkels. Ook wordt het in heel het land verplicht om een QR-code te tonen om horeca, fitnessruimtes of grotere evenementen te bezoeken. Het kabinet zag zich gedwongen tot de nieuwe maatregelen omdat het aantal ziekenhuisopnames sinds twee weken weer snel stijgt. “Niemand kan om deze cijfers heen’, aldus De Croo.

