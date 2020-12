Indonesische politie schiet zes aanhangers van radicale geestelijke dood

De Indonesische politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Jakarta zes aanhangers van een islamistische geestelijke doodgeschoten. Volgens de autoriteiten volgden politiemensen in burger in een auto een colonne van de radicaal Rizieq Shihab, toen ze werden aangevallen door tien volgelingen, die bewapend waren met revolvers, sikkels en een zwaard. De politiemensen zouden zes van hun hebben doodgeschoten.

“De agenten kregen het gevoel dat hun veiligheid in gevaar kwam”, aldus politiechef Fadil Imran. “Ze ondernamen vervolgens vastberaden, afgemeten actie.”

Volgens het Front voor de Verdediging van de Islam (FPI), de beweging van Shihab, waren de doodgeschoten mannen echter ongewapend. Een zegsman sprak van ‘een buitengerechtelijke executie,’

De FPI streeft naar invoering van de sharia, het islamitisch recht, in Indonesië, het land met het grootste aantal moslims ter wereld. Bij demonstraties krijgt de FPI vaak massa’s mensen de straat op en FPI-knokploegen slaan soms uitgaansgelegenheden kort en klein.

FPI-leider Rizieq leefde drie jaar in zelfverkozen ballingschap in Saudi-Arabië, nadat hij in Indonesië vanwege seksueel getinte tekstberichtjes was aangeklaagd voor pornografie. Maar justitie zag vorig jaar af van vervolging, omdat er te weinig bewijs was, en vorige maand keerde Rizieq terug. Sindsdien houdt hij grote bijeenkomsten, waarop hij pleit voor een ‘morele revolutie’.

De Indonesische regering wordt hier zenuwachtig van, ook omdat het land worstelt met de coronacrisis en een diepe economische recessie. De autoriteiten vrezen dat conservatieve groepen onder deze omstandigheden meer de wind in de zeilen kunnen krijgen.

