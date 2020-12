Indonesische politie jaagt op terreurgroep na aanslag op vier leden van Leger des Heils

Indonesische politiemensen en elitetroepen maken op het eiland Sulawesi jacht op islamitische extremisten die vorige week vier christenen doodden. Het gaat om vermoede leden van de Oost-Indonesische Moedjahedien (MIT), een jihadistische groep die gelieerd is aan terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Zo’n tien vermoede MIT-strijders vermoordden vrijdag in het afgelegen dorpje Lemban Tongoa vier leden van het Leger des Heils. IS eiste de verantwoordelijkheid voor die aanslag op.

“Deze afschuwelijke daad had als doel ons volk te provoceren en te terroriseren. Ze wilden onze eendracht en broederschap verwoesten”, verklaarde president Joko Widodo. “We moeten verenigd blijven in de strijd tegen terrorisme.”

Bloedbad

De MIT-strijders, voorzien van sabels en vuurwapens, richtten hun bloedbad vrijdagochtend vroeg aan in het heuvelachtige junglegebied tussen de provinciestadjes Palu en Poso in Centraal-Sulawesi. Eén slachtoffer werd onthoofd, anderen werd de keel doorgesneden. De extremisten staken ook enkele huizen in brand, waaronder het pand waar de christenen hun diensten hielden. Twee lichamen zouden na afloop ernstig verbrand zijn geweest.

“We hebben getuigen foto’s laten zien van MIT-leden”, legde de lokale politiecommandant Yoga Priyahutama uit aan persbureau AFP. “Zo zijn we tot de conclusie gekomen dat de aanvallers inderdaad tot deze groep behoren.”

Indonesië is het volkrijkste moslimland ter wereld en is een vruchtbaar rekruteringsgebied voor IS. Want hoewel het Zuidoost-Aziatische land van oudsher bekend staat om zijn gematigde islam, veroveren conservatieve geestelijken er de laatste jaren steeds meer invloed. Extremisten plegen er zo nu en dan aanslagen.

Rondtrekkende terreurgroep

De MIT is een van de tientallen groepen in Indonesië die trouw hebben gezworen aan IS. Het is volgens experts een tamelijk kleine groepering, die rondtrekt door de jungle in Centraal-Sulawesi en daardoor voor veiligheidstroepen lastig te bestrijden is. Vier jaar geleden deelde het Indonesische leger een klap uit aan de groep, toen het de toenmalige MIT-leider Santoso, alias Abu Wardah, in een vuurgevecht doodde. Duizenden mensen kwamen toen naar Santoso’s uitvaart en de MIT bleef actief. Eerder dit jaar zouden de jihadisten twee aanvallen hebben uitgevoerd met hakmessen. De groep, die het doorgaans gemunt heeft op politiemensen en vermoede verklikkers, zou tegenwoordig worden geleid door een man genaamd Ali Kalora.

De aanslag wakkert in Centraal-Sulawesi de vrees aan voor nieuwe religieuze spanningen. Want het gebied kampt al decennia met een tegenstelling tussen moslims en christenen, die soms ontaardt in geweld. Zo kostte een cyclus van interreligieus bloedvergieten eind jaren negentig en begin deze eeuw honderden levens.

De Indonesische Raad van Kerken sprak dan ook haar ongerustheid uit over de ‘woeste en barbaarse aanslag’ en drong aan op een voortvarend onderzoek. “De mensen daar leven al een tijdje in de schaduw van de angst”, aldus Gomar Gultom, voorzitter van de raad. “De staat moet dit probleem oplossen en de veiligheid garanderen, zodat mensen zoals boeren weer een normaal leven kunnen leiden.”

Lees ook:

Fatwa’s, knokploegen en opportunisme; hoe de radicale islam tolerant Indonesië verandert

Sinds de val van dictator Soeharto in 1998 maakt Indonesië een proces van democratisering door. Conservatieve moslims profiteren daarvan en veroveren de macht. Tot bezorgdheid van minderheden.

IS-jihadisten richten zich op Zuidoost-Azië, nu ze Irak en Syrië bijna kwijt zijn

Het Filippijnse leger had grote moeite om IS te verdrijven uit de stad Marawi. Westerse landen maken zich zorgen over de opmars van de jihadisten in de regio.