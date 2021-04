Indonesische onderzeeboot met 53 opvarenden van de radar verdwenen: ‘Het ziet er niet best uit’

De marine van Indonesië is op zoek naar een vermiste duikboot, die ongeveer honderd kilometer ten noorden van Bali voor het laatst is gezien. De boot verdween van de radar kort nadat hij toestemming had gekregen om dieper te duiken. Later werd er in die buurt ook gelekte olie gevonden. Misschien was er schade aan de brandstoftank, misschien ook is het een signaal van de 53 opvarenden.

“Het ziet er in ieder geval niet best uit”, zegt Wiebe Schmitz, die zestien jaar betrokken was bij de Nederlandse marine, waarvan twee jaar als commandant op een onderzeeër. “Ik las dat ze mogelijk op een diepte van 600 of 700 meter op de zeebodem liggen, terwijl de maximale diepte voor deze onderzeeër nabij de 240 meter zou liggen. Met de veiligheidsmarge erbij opgeteld kom je uit op maximaal 500 meter. Nog dieper en de kans is groot dat hij is geïmplodeerd.”

Verouderde techniek

Het betreft de KRI Nanggala 402, een van de vijf onderzeeboten van Indonesië. Het schip werd eind jaren zeventig gebouwd in Duitsland en onderging een kleine tien jaar geleden een modernisering in Zuid-Korea. Een eventuele verouderde staat van de onderzeeboot kan volgens de Indonesische marinechef Yudo Margono daarom geen reden zijn van de verdwijning.

Daarmee pareerde hij de kritiek van onderzeeër-expert Wisnu Wardhana, die op het Indonesische Kompas TV de verouderde technologie de schuld gaf: “Ik ben achterdochtig ja, het is een schip dat stamt uit de jaren tachtig en ook nog steeds de technologie uit diezelfde jaren gebruikt, waardoor de onderzeeër minder diep kan duiken”.

Tegenover persbureau AP bevestigde marinechef Margono dat reddingswerkers een ongeïdentificeerd object hebben aangetroffen. Er werd gehoopt dat het de onderzeeër was, maar dat is nog niet zeker.

De Indonesische marine doorzoekt het gebied sinds woensdag met zes schepen en een helikopter. Buurlanden Singapore en Maleisië hebben schepen gestuurd en de VS, Australië, Frankrijk en Duitsland hebben hulp aangeboden.

Reddingsoperatie op grote diepte

Die hulp zou echter te laat kunnen komen, aangezien de bemanning nog tot zaterdag zuurstof zou hebben. Schmitz vermoedt zelfs dat er minder zuurstof is. “Het maximale aantal mensen op zo’n boot ligt vaak rond de dertig. Er zijn 53 mensen aan boord, dus het is maar de vraag of er voldoende zuurstof is om tot zaterdag te overleven.”

Reddingsoperaties op grote diepte zijn buitengewoon moeilijk. In november 2017 verdween de Argentijnse onderzeeër ARA ‘San Juan’ met 44 mensen aan boord, vanwege technische problemen. Pas een jaar later vond een zoekteam de gezonken onderzeeër voor de Patagonische kust, op meer dan 900 meter diep.

Maar het is nog lang niet zeker of de Nanggala ooit zal worden teruggevonden. Schmitz: “Het is ongelooflijk moeilijk, dus geduld is de enige optie. Het doorzettingsvermogen van Argentinië viel dan ook te prijzen, zeker ten opzichte van de nabestaanden.”

