Indiase politie krijgt applaus na doodschieten verdachten

De vader van het slachtoffer zei dat zijn dochter nu in vrede kan rusten, en politici van uiteenlopende partijen spraken over gerechtigheid.

De politie verklaarde uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Tien agenten hadden de vier verdachten van de verkrachting en moord, die vorige week woensdagavond plaatsvond, meegenomen naar de plek van het misdrijf voor een reconstructie. Daar zou het viertal de agenten hebben aangevallen en beschoten, nadat ze hun wapens hadden afgepakt.

Eerder deze week was er juist nog veel kritiek op de politie, vanwege hun vertraagde handelen in deze zaak. Het slachtoffer, een 26-jarige dierenarts, had rond kwart voor tien 's avonds angstig haar zus gebeld. Toen de verbinding werd verbroken, omdat - naar bleek later - de daders haar telefoon hadden afgepakt en uitgezet, stapte de zus meteen naar de politie. Maar haar klacht werd niet serieus genomen.

Juichende studenten na het nieuws dat alle vier de verdachten in een verkrachtingszaak zijn doodgeschoten. Beeld EPA

Roep om de doodstraf

De verkrachting en moord maakten de afgelopen week al veel los in India, waar door heel het land werd geprotesteerd tegen het gebrek aan veiligheid voor vrouwen op openbare plekken. Er was een brede roep om de doodstraf voor de daders. De politie stond onder grote druk om het onderzoek snel af te ronden. Ondertussen riep een parlementslid, Jaya Bachchan, dinsdag op de daders publiekelijk te lynchen. Gevraagd naar haar reactie op het doden door de politie vrijdag, zei ze: “Beter laat dan nooit”. Andere parlementsleden zeiden onder meer dat dit soort politieacties gelegaliseerd zouden moeten worden, dat de verdachten dit hebben verdiend en dat dit als afschrikmiddel zal dienen.

Niet iedereen was het hiermee eens. Parlementslid Maneka Gandhi noemde de daad gevaarlijk. “Je kunt mensen niet doden enkel omdat je dat wil.” Het ministerie van binnenlandse zaken heeft volgens protocol een rapport gevraagd en ook de Nationale Commissie voor Mensenrechten gaat de doden onderzoeken. Arvind Kejriwal, de eerste minister van Delhi, gaf aan het vooral ‘zorgwekkend’ te vinden dat mensen blijkbaar zo weinig vertrouwen in het rechtssysteem hebben, dat ze het doden door de politie als gerechtigheid zien.

Nauwelijks meer veroordelingen

Na een brute groepsverkrachting in 2012, die voor veel maatschappelijke ophef zorgde, werd de wet in India aangepast waardoor slachtoffers van seksueel geweld langzaamaan beter worden opgevangen en vaker aangifte doen. Maar dit heeft nauwelijks tot meer veroordelingen geleid. Rechtszaken duren vaak zo lang, dat verdachten kans zien de slachtoffers te bedreigen tot ze hun klacht intrekken. Donderdag nog werd een slachtoffer van verkrachting in de deelstaat Uttar Pradesh onderweg naar de rechtbank door haar verkrachter in brand gestoken.

“Vrouwen spreken zich vaker uit wanneer ze te maken hebben met seksueel geweld, maar ik zie nauwelijks verandering in de denkbeelden van mannen”, zegt Titas Ghosh donderdagavond op een straatfestival in Delhi voor vrouwen. Veel bezoekers zijn erg pessimistisch over de mate van verbetering als het gaat om veiligheid voor vrouwen. “Ik denk dat we nóg strengere straffen nodig hebben”, zegt Preeti, een vrouw van middelbare leeftijd, omringd door omstanders die instemmend knikten. “Daders zouden in het openbaar gestraft moeten worden, net als in Saudi-Arabië.”

