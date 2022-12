Indiase bruidegom kust bruid, en wordt direct gearresteerd

Het ‘Dan mag u nu de bruid kussen’ is geen onderdeel van Indiase bruiloften. Een poging van een 26-jarige bruidegom om die traditie er toch in te brengen is hem op een arrestatie komen te staan. De politie werd gebeld door de 23-jarige bruid, die zich overvallen voelde en na deze ongewenste intimiteit prompt afzag van haar huwelijksplannen. “Ik voelde me gechoqueerd en beledigd”, citeert The Times of India haar. Extra pijnlijk was dat hij er een weddenschap over afgesloten zou hebben met vrienden. “Hij gaf niets om mijn zelfrespect en gedroeg zich slecht in het openbaar. Hoe zal hij zich dan in de toekomst gedragen?”

Probleem voor haar is dat het huwelijk officieel al rechtsgeldig is, doordat de vereiste rituelen al afgesloten waren. De beide families hopen dat ze nog tot inkeer komt. “We besluiten wat we gaan doen na een afkoelperiode van een paar dagen”, aldus de voor het huwelijk verantwoordelijke ambtenaar.

Op intimiteit rust een taboe

In India gelden strikte criteria voor wie met wie kan trouwen. Ook na de bruiloft is het huwelijk vaak heel iets anders dan een intieme relatie tussen twee personen, zegt de Indiaas-Amerikaanse psychologe Shaifali Sandhya: ‘Het Indiase huwelijk staat in brand.’