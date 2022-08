India wil geen ‘tamme’ cheeta’s van Namibië

De cheeta, de snelste katachtige ter wereld, veroorzaakt een internationaal conflict tussen Namibië en India. India wil, zeventig jaar na het uitsterven van de cheeta daar, het beest herintroduceren. Het had moeten gebeuren op Onafhankelijkheidsdag – afgelopen 15 augustus bestond India 75 jaar – maar dat mislukte.

India wilde acht cheeta’s van Namibië overnemen en die na een quarantaineperiode loslaten in Kuno National Park in de deelstaat Madhya Pradesh in Centraal-India. De eerste drie stonden klaar voor vertrek, toen er onenigheid ontstond tussen beide landen. De drie kwamen volgens India niet uit het wild en waren grootgebracht door mensen en dus niet in staat om zelf op prooien als herten te jagen. Ze zouden niet zelfstandig in de wildernis kunnen overleven. India eiste drie andere cheeta’s, rechtstreeks uit de Namibische bush.

De Namibiërs reageerden verbolgen. Volgens hun waren het wel degelijk wilde cheeta’s. Bovendien had India ze zelf met een eigen expert uitgekozen.

Namibië moet ook aan eigen populatie denken

Namibië weigert nu de drie te vervangen door andere cheeta’s. Het moet ook aan de eigen populatie cheeta’s denken, is het verweer. Delhi is boos over de gang van zaken.

Intussen importeert India ook nog acht cheeta’s uit Zuid-Afrika. In totaal wil Delhi de komende vijf à zes jaar vijftig tot zestig wilde cheeta’s uit Afrika halen om daarmee een levensvatbare populatie op te bouwen. De tientallen cheeta’s moeten in diverse Indiase parken worden ondergebracht. Wereldwijd leven nog minder dan 7000 cheeta’s in het wild, de meeste daarvan in Namibië, Botswana en Zuid-Afrika.

De laatste Aziatische cheeta in India stierf in 1948 in India en vier jaar later werd de ondersoort officieel uitgestorven verklaard. Anno 2022 leven er nog slechts twaalf Aziatische cheeta’s in het wild in Iran. De verwachting is dat ook deze ondersoort snel zal uitsterven. Hun aantal is niet groot genoeg voor een levensvatbare populatie en er is sprake van verregaande inteelt binnen de kleine groep.

Tijgers, neushoorns en leeuwen maken een comeback

India is al jaren bezig met actief natuurbeheer. De aantal Bengaalse tijger groeide er het laatste decennium stevig. Ook de Indische neushoorn herstelde zich van circa 75 een eeuw geleden naar circa 3000 nu. Hetzelfde gebeurde met de Aziatische leeuw, waarvan er begin 1900 nog geen 50 van over waren, maar nu weer ongeveer 700.

In Kuno National Park is ruimte voor circa twintig cheeta’s. De afgelopen tijd zijn uit het gebied waar de cheeta’s moeten komen zes luipaarden weggejaagd met twee olifanten die het terrein continu doorkruisten. Luipaarden zijn de grote concurrenten van de cheeta’s. In Kuno is er ook voor gezorgd dat er meer dan voldoende herten en andere prooidieren rondlopen om op te jagen.

De cheeta’s die naar India gaan, zijn allemaal tegen diverse ziekten gevaccineerd en moeten bij aankomst zeker twee maanden in quarantaine. De hoop is dat de uit Afrika afkomstige cheeta’s zich zullen vermenigvuldigen en tot een gezonde populatie zullen uitgroeien op het Indiase continent.

Vooralsnog moeten de eerste cheeta’s nog arriveren. Het conflict met Namibië is nog niet opgelost.

