India wil 300 miljoen mensen inenten voor de zomer, maar werkt het Indiase vaccin wel?

Effectiviteit van Indiaas vaccin nog onduidelijk

India is internationaal een grote speler in de productie van generieke, oftewel merkloze medicijnen en is een grote producent van vaccins. Het land neemt zo’n 60 procent van de wereldwijde vaccinproductie voor zijn rekening. En Bharat Biotech uit Hyderabad, dat Covaxin heeft ontwikkeld, is een gevestigde vaccinproducent.

Het Indiase vaccin heeft tot nu toe de proeffases 1 en 2 doorlopen. Covaxin is getest op dieren, op weefsels in het laboratorium, en op beperkte schaal bij mensen. Daarbij is gekeken of het vaccin veilig is, wat een geschikte dosis kan zijn en of het werkzaam is. Dit betekent dat is vastgesteld of het middel een afweerreactie oproept in de vorm van antistoffen in het bloed.

Maar het is nog onbekend hoe effectief Covaxin is. Dat moet duidelijk worden in fase 3, die nog loopt. Een grote groep proefpersonen – 26.000, is de bedoeling – krijgt het vaccin, of een placebo, en dan moet blijken of het vaccin besmettingen heeft voorkomen. Daarover is nog niets bekend, en er is een behoorlijke kans dat deze eerste variant van Covaxin maar matig effectief is.