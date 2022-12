India stuurt meer troepen naar de grens met China in de Himalaya

India heeft de afgelopen twee weken zijn troepen in de noordoostelijke deelstaat Arunachal Pradesh zwaar versterkt, met tienduizenden soldaten en zwaar geschut. Aanleiding zijn de gevechten met Chinese soldaten op 9 december dit jaar op meer dan 5000 meter hoogte, bij temperaturen van tientallen graden onder nul, in de buurt van het Indiase plaatsje Tawang.

De twee landen hebben diverse grensgeschillen sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw. De bijna 3500 kilometer lange grens is nooit goed vastgelegd en wordt nu bepaald door een oude ruwe demarcatielijn uit de tijd van de Britse overheersing.

De minister van buitenlandse zaken van India, Subrahmanyam Jaishankar beschuldigt China ervan dat het eenzijdig de grens probeert te verleggen. Hij deelde mee dat het Indiase leger zijn aanwezigheid in Arunachal Pradesh tot ‘ongekende hoogte’ heeft opgevoerd. Dat betekent dat er meer soldaten en materieel heen zijn gestuurd dan bij vorige confrontaties.

Geweren en explosieven verboden

De gevechten deze maand werden uitgevochten met de vuisten, stenen, stroomstootwapens, knuppels en door soldaten zelf gefabriceerde slagwapens. Sinds een verdrag uit 1996 is het beide landen verboden om geweren en explosieven te gebruiken in het grensgebied. Grenssoldaten aan beide kanten beschikken bij hun patrouilles dan ook niet over vuurwapens en zwaarder geschut.

Volgens de Indiase versie van wat er op 9 december gebeurde zouden enkele honderden Chinese soldaten een kamp met circa vijftig Indiase militairen hebben overvallen. Er zijn toen bij de knokpartij zo’n dertig Indiase soldaten gewond geraakt. China noemt de situatie stabiel in het grensgebied.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat China niet zal reageren op de enorme Indiase troepenversterking. De kans op een gewapend treffen neemt door deze ontwikkeling toe. De laatste keer dat het tot oorlogshandelingen op grotere schaal kwam was in 1962. Chinese troepen namen toen Tawang in tijdens een verrassingsaanval waarbij enige duizenden slachtoffers aan beide zijden vielen. Na een paar weken trokken de Chinese militairen zich weer terug achter de demarcatielijn.

‘Zuid-Tibet’

Het huidige conflict om Arunachal Pradesh dateert uit 1951 toen China Tibet binnenviel. Sindsdien beweert China dat het land tot Chinees grondgebied behoort. China ziet Arunachal Pradesh als Zuid-Tibet en claimt de soevereiniteit erover. In die tijd kwam Arunachal Pradesh bij India. Deze deelstaat hoog in de Himalaya is nog steeds het domein van Tibetaanse monniken en kloosters.

Het andere conflictgebied is Aksai Chin, dat sinds 1950 door China is ingenomen, maar dat India claimt als zijn grondgebied. Het kwam in 2020 tot gevechten in de Galwanvallei in de Indiase regio Ladakh, op een hoge bergklif die grenst aan Aksai Chin. Het was de ergste clash sinds 1962: zeker twintig Indiase soldaten kwamen daarbij om, daarnaast liet daarbij een onbekend aantal Chinese militairen het leven.

Rijk aan grondstoffen

Aksai Chin is een strategische gelegen ijswoestijn die rijk is aan minerale grondstoffen. China zoekt al jaren naar zoveel mogelijk grondstoffen en daar past Aksai Chin prima bij.

De afgelopen decennia hebben China en India grote aantallen wegen, bruggen, militaire bases en vliegvelden aangelegd op grote hoogte langs de 3500 kilometerslange betwiste grens, waardoor troepen, artillerie en tanks snel aangevoerd kunnen worden. Beide landen verwijten elkaar de grensregio’s te militariseren. Met zoveel nieuwe infrastructuur die tot hoog in de bergen reikt, is het niet verwonderlijk dat India in circa twee weken tijd zijn militaire aanwezigheid in het grensgebied enorm kon versterken.

