India sloopt huizen van moslims die betrokken zouden zijn bij rellen

India is begonnen met het slopen van huizen van moslims die het verdenkt van betrokkenheid bij ongeregeldheden. De rellen braken uit nadat twee politici zich negatief hadden uitgelaten over de islamitische profeet Mohamed. De autoriteiten van de deelstaat Uttar Pradesh maakten maandag de huizen van drie moslims met de grond gelijk.

De ongeregeldheden in India braken uit na de uitspraak van Nupur Sharma. Zij is de woordvoerder van de hindoenationalistische regeringspartij BJP. Zij heeft nadien haar verontschuldigingen aangeboden en is door haar partij geschorst. Ook heeft de politie inmiddels onderzoek naar haar ingesteld voor ‘het opruien van mensen door het zaaien van verdeeldheid’. Haar uitspraken vielen samen met die van BJP-politicus Naveen Kumar Jindal, die eveneens de profeet Mohamed bekritiseerde. Hij werd daarvoor zelfs uit de partij gezet.

In verschillende landen gingen moslims de straat op

De uitspraken van Sharma en Jindal schoten veel moslims en leiders van moslimlanden in het verkeerde keelgat. In verschillende landen, waaronder buurlanden Pakistan en Bangladesh, gingen moslims de straat op. Een aantal belangrijke islamitische handelspartners van India, zoals Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, riepen hun ambassadeur terug en demonstranten roepen op tot een boycot van Indiase producten.

In India ontstonden afgelopen week op verschillende plaatsen gewelddadige protesten. In Oost-India raakten moslims slaags met hindoes. De politie schoot met scherp. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Zowel Sharma als Kumar wordt sindsdien streng bewaakt door de politie, omdat zij bedreigd worden.

De Indiase autoriteiten proberen de diplomatieke schade te beperken en distantiëren zich van anti-islamuitspraken van prominente hindoenationalisten. Tegelijkertijd pakken zij binnenslands ook moslims aan die ze verdenken van betrokkenheid bij onlusten. In de noordelijke staat Uttar Pradesh werden vrijdag 230 moslims om die reden gearresteerd. In Kashmir werd een man opgepakt, nadat hij op YouTube een filmpje had geplaatst waarin hij dreigde Sharma te onthoofden.

Volgens de eigenaren gaat het om een onwettige strafexpeditie

In het weekend besloot de minister van Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, dat de huizen van drie verdachten vernield moesten worden. Als juridische onderbouwing zei hij dat het niet ging om bezitsvernieling, maar om sloop van illegaal gebouwde huizen. De eigenaren en mensen uit de omgeving betwisten dat en stellen dat het gaat om een onwettige strafexpeditie. In een van de vernielde huizen woonde de vader van een prominente moslimactiviste. De andere twee huizen waren eigendom van moslims die verdacht worden van het gooien van stenen naar de politie.

De media-adviseur van Adityanath twitterde over de sloop met een foto van een bulldozer, die een woning met de grond gelijkmaakt, met als bijschrift: ‘Onhandelbare elementen, onthoud: iedere vrijdag wordt gevolgd door een zaterdag’. Hij refereerde daarmee aan de onlusten van de vrijdag daarvoor, toen moslims na het vrijdaggebed de straat opgingen.

In de oostelijke staat West-Bengalen proberen de autoriteiten de rust te herstellen, onder meer met een samenscholingsverbod. De president van de deelstaat, ook behorende tot de BJP, organiseerde daar zondag nog een demonstratie tegen het nabijgelegen buurland Bangladesh. Hij beschuldigde het moslimland ervan de onlusten in India aan te wakkeren.

De Indiase premier Narendra Modi probeert zo lang mogelijk buiten schot te blijven. Hij heeft zich sinds het uitbreken van de onlusten nog niet over de affaire uitgesproken.

Lees ook:

In India durven moslims soms niet meer naast hindoes te wonen: ‘Met stenen kwamen ze op ons af’

Door toenemend hindoenationalisme, opgestookt door de regering, groeit in India de tegenstelling tussen hindoes en moslims. Ook in de stad Ahmedabad. “Het is niet oké wanneer een hindoe vastgoed aan een moslim verkoopt.”