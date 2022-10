India’s grootste oppositiepartij kiest een tachtigjarige leider met grote plannen voor vijftigminners

Hij is niet de jongste meer, maar hem staat een belangrijke taak te wachten. De tachtigjarige Mallikarjun Kharge, die deze week is verkozen als leider van de Indiase Congrespartij, moet het tij keren voor de centrumlinkse grootste oppositiepartij van India, die al tijden slecht in de peilingen staat.

Over twee jaar houdt India parlementsverkiezingen. Kharges doel: het beëindigen van de macht van de huidige premier Narendra Modi, leider van de BJP, die de invloed van de hindoemeerderheid in het land vergroot, terwijl de moslimminderheid in toenemende mate worstelt met discriminatie.

Ooit slaagde de centrumlinkse Congrespartij erin om de Britse overheersing in India te beëindigen. Maar sinds de jaren zestig is de Congrespartij volledig gaan draaien om de familie Gandhi. Slechts één keer, 24 jaar geleden, stond een niet-Gandhi aan het hoofd van de partij.

Slechte peilingen

Als gevolg van die alleenheerschappij daalde de populariteit van de Congrespartij de afgelopen jaren gestaag, vooral onder jonge stemmers. Volgens Modi’s BJP bewijst de macht van de familie dat de Congrespartij een groep nepotisten is, die geen idee heeft wat speelt bij de gewone man.

Om de Congrespartij uit het slop te trekken en beschuldigingen van nepotisme van zich af te werpen, besloot de Gandhi-familie ditmaal zelf niet mee te dingen naar het presidentschap van de partij. In plaats daarvan schoven ze Kharge naar voren, een vriend van de familie. Dat maakt het leiderschap van de tachtigjarige een stuk minder revolutionair dan zijn achternaam doet geloven.

Zijn tegenstander, oud-diplomaat Shashi Tharoor, was dat wel. Maar Tharoors eigenwijze plannen en sprekende profiel liggen slecht bij de Gandhi-familie, die hem als dissident zien. Van de 9000 stemgerechtigden, grotendeels loyaal aan de dynastie, kozen er slechts duizend voor Tharoor.

Geen interne strijd

Maar een interne strijd is niet wat de al wankele Congrespartij nodig heeft. Dus stond de verliezende kandidaat Tharoor na de uitslag trots naast zijn tegenstander. “We zijn hier niet om tegen elkaar te vechten”, zei Kharge daarover. “Belangrijker is het politieke gevecht tegen premier Narendra Modi.”

Kharge heeft daarvoor ambitieuze plannen, vooral gericht op jonge mensen. Zo moet de helft van het All India Congress Committee (AICC), een uitvoerend orgaan van de partij, binnenkort uit 50-minners bestaan. En als India in 2024 een nieuw parlement kiest, is de helft van de Congreszetels gereserveerd voor politici onder de 50.

Hoewel de Gandhi-familie de Congrespartij officieel niet meer leidt, blijft de BJP haar tegenstander beschuldigen van nepotisme. “We hebben nu een dynastie en een onderdaan”, zei een BJP-woordvoerder na de verkiezing. “‘Kharge zal alles doen wat de Gandhi’s hem opdragen. Hij is niets meer dan een op afstand bestuurde partijleider.”

Lees ook:

Gruwelijke moord op kleermaker stookt spanningen tussen hindoes en moslims in India verder op

Belediging van de profeet Mohammed door de woordvoerster van de regerende partij van premier Modi leidt tot geweld en spanningen in India.