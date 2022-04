India meldde 520.000 coronadoden - maar de WHO komt tot 4 miljoen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) probeert in een nieuwe studie het aantal coronadoden wereldwijd in kaart te brengen, maar het dodenaantal waarop de organisatie komt ligt flink hoger dan wat landen hebben gerapporteerd. Zo staat in India, dat in april vorig jaar het epicentrum van de coronapandemie vormde, het officiële dodenaantal op ongeveer 520.000. Maar volgens de WHO lag het werkelijke dodenaantal tot eind 2021 op ongeveer 4 miljoen. Daarmee telt India het hoogste aantal coronadoden. Tot nu toe waren de meeste sterfgevallen in de Verenigde Staten.

Eerder hadden wetenschappers al sterke twijfels over de coronacijfers die de Indiase regering publiceerde, vooral na de dodelijke golf van de deltavariant in april. In wetenschappelijke bladen stelden methodologen in de zomer vast dat het dodenaantal in werkelijkheid tien keer hoger moest zijn. Hun schattingen komen overeen met die van de WHO.

De WHO nam voor het grootschalige coronaonderzoek onder meer data van regeringen mee, evenals coronacijfers van plaatselijke overheden en gegevens uit eerder uitgevoerde onderzoeken onder huishoudens over corona. Uit de statistische modellen kwam naar voren dat een groot deel van de doden niet is opgenomen in de officiële cijfers.

Ook indirecte doden meegeteld

De WHO-onderzoekers tellen anders dan de meeste overheden, doordat zij ook de indirecte coronadoden opnemen in hun statistieken, onder wie mensen die vanwege de pandemie geen toegang hadden tot de overbelaste zorg en als gevolg daarvan kwamen te overlijden.

De Indiase regering werd tijdens de coronagolf in april verweten dat zij de coronadoden bewust probeerde weg te moffelen om zich zo te onttrekken aan de kritiek dat zij te weinig zou doen. Zo stond India feestelijkheden en grote bijeenkomsten toe in een periode dat het virus nog in opmars was en waren de ziekenhuizen niet voorbereid of bestand tegen de enorme druk. Er was nauwelijks zuurstof voorradig, waardoor veel mensen stierven buiten het ziekenhuis.

De publicatie van de WHO-studie stond aanvankelijk gepland voor januari, maar liep volgens The New York Times onder meer vertraging op door protesten van de Indiase regering. Het is nog niet bekend wanneer de studie wordt gepubliceerd, maar waarschijnlijk zal dat deze maand zijn.

De Indiase regering zegt tegen The New York Times dat zij in ‘gesprek’ is met de WHO. “India’s grootste bezwaar heeft niet te maken met de uitkomst, wat deze ook mag zijn, maar juist met de methodologie die is gebruikt”, liet de regering in een verklaring weten. Volgens India zijn de modellen ‘dubieus’ en ‘statistisch niet bewezen’.

Coronabesmettingen lopen weer op In India lopen de coronabesmettingen, precies een jaar na de dodelijke deltagolf, weer snel op. Vooral In New Delhi en de staten Maharashtra en Haryana nemen de infecties toe. Maandag lag het landelijk aantal besmettingen twee keer zo hoog als de dag daarvoor. Hoewel het aantal besmettingen nog altijd laag is, rond de tweeduizend, loopt het aantal coronadoden wel snel op in sommige gebieden. Het werkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk veel hoger, evenals het aantal doden. Er zijn in India ook 214 nieuwe doden geregistreerd, waarvan de meeste in de zuidelijke staat Kerala, die erom bekendstaat accuratere cijfers te publiceren dan andere staten

India krijgt buitenlandse hulp in zijn snel escalerende coronacrisis. Bij sommige ziekenhuizen liggen straten vol met ernstig zieken, familieleden smeken wanhopig om zuurstof en beademingsapparatuur.