India, een land met ruim 1,3 miljard inwoners, zit op slot: ‘We willen geen koekjes, we willen naar huis’

Jamma Devi is boos. Samen met zo’n tweehonderd arbeidsmigranten wordt ze vastgehouden in een lege school in het zuiden van de Indiase hoofdstad New Delhi. “Ik snap niet wat we hier doen”, zegt ze. “Ik wil naar huis.”

Maar Devi's huis ligt 600 kilometer verderop, in de centrale deelstaat Madhya Pradesh. En alle grenzen tussen de Indiase deelstaten zitten potdicht door een nationale lockdown die in elk geval tot minstens 14 april zal duren.

Lopende migranten

Devi is een van de 125 miljoen arbeidsmigranten in India. Ze werken in Indiase steden in fabrieken en op bouwplaatsen. Door de lockdown kwamen zij zonder werk te zitten en besloten ze massaal terug naar hun dorpen te gaan; toen het nog kon in overvolle bussen en treinen, en toen die niet meer reden, lopend.

Ook Devi, een moeder van twee kleine kinderen die samen met haar man in de bouw werkte, besloot te gaan lopen. “We woonden in een hut bij de bouwplaats. Maar toen de bouwplaats werd gesloten, kregen we niet meer uitbetaald. We hebben niets om van te leven hier. In het dorp hebben we een huis, en familie. Dus daar willen we heen.”

De eerste dagen na de lockdown werden de lopende migranten nog de deelstaatgrenzen over gelaten. Maar toen ze in aantal toenamen – naar schatting 300.000 arbeidsmigranten door heel India gingen tegen de regels in op pad – greep de overheid in. Zondagavond riep zij alle deelstaten op de lopende migranten bij de deelstaatgrenzen tegen te houden en verplicht twee weken in quarantaine te zetten. Daarbij werd het strafbaar voor bedrijven om salarissen niet door te betalen en voor huisbazen om huur te eisen – iets wat zeer lastig te controleren is.

De sikhs

De school waar Devi zit, wordt door agenten bewaakt, zodat niemand naar buiten kan. Rond één uur gaan de deuren open voor een groep vrijwilligers van de lokale sikhtempel. Ze komen lunchpakketjes brengen. De mensen gaan op het sportveld in nette rijen zitten om de pakketjes met rijst en linzen een voor een in ontvangst te nemen.

De sikhs brengen in India voedsel naar opvangplekken en sloppenwijken. Beeld Aletta André

De deelstaten moeten zorgen voor voldoende opvang en voedsel voor de gestrande arbeidsmigranten, en de centrale overheid heeft extra voedseldistributie aangekondigd om de armen tijdens de lockdown tegemoet te komen. Tot nu toe lijken echter vooral de sikhs aan het front van de voedseldistributie te staan. In de gaarkeukens in hun tempels serveerden ze al voor de lockdown maaltijden voor de arme mensen. Nu brengen ze hun voedselpakketten rond, van opvangplekken tot sloppenwijken.

Geen zeep en tandpasta

“Ja, we krijgen hier te eten, maar daar houdt het mee op”, zegt Devi, die maandag naar de leegstaande school toe werd gebracht. Ze zegt geen idee te hebben wat de bedoeling is. Niemand heeft haar uitgelegd dat zij twee weken in quarantaine moet. “Twee weken? Oké, maar dan moeten ze wel wat beter voor ons zorgen. We hebben tot nu toe nog geen zeep of tandpasta gekregen. Hoe moeten we onze handen wassen? Hoe moet ik de kleren van mijn kinderen wassen?”

Terwijl ze praat verzamelt zich al gauw een grote groep lotgenoten om haar heen. Een deel draagt een mondkapje. Allemaal zijn ze woedend en bang om ziek te worden. “Ons is gezegd dat we een medische controle zouden krijgen”, zegt Ram Chauhan, een dorpsgenoot van Devi. “Maar dat is niet gebeurd. Hoe kunnen we weten wie van deze mensen ziek is, en wie niet?”

Een politieman die koekjes probeert uit te delen, krijgt de volle laag. Van alle kanten wordt hij belaagd door mensen die hem hun klachten en angsten toeschreeuwen. Met moeite werkt hij zich weer een weg naar buiten.

“We hebben geen koekjes nodig”, zegt Devi. “We willen naar huis. Laat in elk geval de mensen die niet ziek zijn gaan. Want als we hier lang genoeg met zijn allen bij elkaar zitten, dan krijgen we allemaal het virus.”

Corona in India Premier Narendra Modi kondigde op 24 maart aan dat nog diezelfde nacht een nationale lockdown van 21 dagen van kracht zou gaan. “Als we de komende 21 dagen niet aankunnen, dan worden we 21 jaar terug de tijd in gedrukt”, zo zei hij, om maar te benadrukken hoe belangrijk het is dat het coronavirus zich niet razendsnel door heel India verspreid. Met de lockdown hoopt de regering verspreiding te voorkomen of in elk geval af te remmen, zodat de gezondheidszorg kan worden voorbereid. Tot nu toe valt het aantal positief geteste gevallen in India mee, met iets meer dan 2000 besmettingen in totaal en 58 doden. Maar het aantal positief getesten stijgt, zeker sinds het virus is vastgesteld onder deelnemers van een grote moskeebijeenkomst in New Delhi, eerder in maart. Duizenden deelnemers uit heel India worden nu opgespoord om getest te worden.

