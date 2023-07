India doet een nieuwe poging tot maanlanding - de lancering is alvast gelukt

De raketlancering is gelukt, onder luid applaus van enkele duizenden toeschouwers. Nu de landing nog. Een Indiase maanlander is sinds vrijdagochtend onderweg naar de maan. Met de missie Chandrayaan-3 wil India het eerste land ter wereld worden dat op de zuidpool van de maan landt. Eerdere missies van de Verenigde Staten, Rusland en China landden allemaal bij de evenaar in de buurt. “Een buitengewone missie die de hoop en dromen van onze natie zal dragen”, aldus premier Narendra Modi vrijdag op Twitter

Het wordt 42 dagen lang nagelbijten voor de wetenschappers van de Indian Space Research Organisation (Isro), het Indiase ruimtevaartagentschap. In 2019 deden ze met Chandrayaan-2 al een succesvolle lancering, maar crashte het voertuig tijdens de landing. Van de fouten is geleerd, meldt Isro. Een groter stuk maanoppervlak is goedgekeurd als landingsplek, wat meer mogelijkheden biedt. Er is meer brandstof voor het geval het voertuig langer dan gepland onderweg is. Ook heeft de maanlander, genaamd Vikram, stevigere benen om de impact van een onbedoelde versnelling op te kunnen vangen.

Onderzoek op zuidpool van de maan

Als Vikram dit keer wel in één stuk de maan bereikt, gaat het onderzoek doen naar onder meer maanbevingen en de afstand tussen maan en aarde. Ook neemt Vikram de maanrobot Pragyan mee. Die is gebouwd om minstens 1 ‘maandag’, die zo’n 14 aardedagen duurt, onderzoek te kunnen doen naar de aanwezige grondstoffen en mineralen in de bodem. De maannacht, waarin het op de zuidpool wel -230 graden kan worden, overleeft Pragyan waarschijnlijk niet.

Wetenschappers van de Indian Space Research Organisation (Isro) aan het werk met de maanlander Vikram. Beeld EPA

Die kou is een reden waarom maanlandingen tot nu toe niet op de zuidpool plaatsvonden. Maar de missie kan heel waardevol zijn. Omdat hier veel kraters zijn, waarvan sommigen altijd in de schaduw liggen, kan het zijn dat daar ijs of edelmetalen gevonden kunnen worden. Ook kunnen de omstandigheden, als het ware bevroren in de tijd, informatie bieden over het ontstaan van ons zonnestelsel.

De maanlanding staat gepland op 23 augustus. Een succes zou India’s imago als wereldleider, kort voor de start van de G20-top in New Delhi begin september, ten goede komen. Ook zou het premier Narendra Modi niet verkeerd uitkomen voor het verkiezingsjaar 2024. Hij spreekt vaak over India’s ambities in de ruimte en hoopt dat in de nabije toekomst Indiase astronauten, vyomanauts genoemd, de ruimte ingaan. In augustus staat een missie in de richting van de zon gepland.

104 satellieten tegelijk

India timmert al langer aan de weg in de ruimtevaart. De eerste maanmissie Chandrayaan-1 was in 2008. Het doel was toen geen landing, maar het brengen van een ruimtesonde in een baan rond de maan. De missie leverde aanwijzingen voor aanwezigheid van water op de maan. In 2014 bracht India als eerste Aziatische land een ruimtesonde in een baan om Mars, voor een fractie van de kosten van een soortgelijke missie van Nasa datzelfde jaar. Een ander wereldrecord volgde in 2017, toen India in één keer 104 satellieten lanceerde.

In 2020 opende India de ruimtesector volledig voor de private sector. Inmiddels zijn er meer dan 100 startups in de sector en eind vorig jaar ging de eerste commercieel in India gebouwde raket de ruimte in. Een succesvolle maanlanding kan deze nieuwe private sector ook een boost geven.

