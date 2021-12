In Zuid-Afrika verdringt de omicronvariant zijn voorganger, zorginstellingen zien verhoogd besmettingsrisico

Een week nadat in Zuid-Afrika de omikronvariant van het coronavirus werd gevonden, is het aantal nieuwe besmettingen in het land meer dan vertienvoudigd: van 585 (afgelopen donderdag) naar 8561 (woensdag). Zo’n zesduizend van die besmettingen zijn gedetecteerd in de dichtbevolkte provincie Gauteng, waar onder andere Johannesburg ligt, de grootste stad van het land. Ook het aantal ziekenhuisopnamen is nu twee weken op rij gestegen, met name in Gauteng.

Het rijksinstituut voor overdraagbare ziekten in Zuid-Afrika, het NICD, liet woensdag weten dat de omikronvariant er de overhand krijgt. Van de 249 virusmonsters die het NICD in november aan genoomonderzoek onderwierp, bevatte 74 procent de omikronvariant. De Nederlandse arts-onderzoeker Hugo Tempelman, wiens laboratorium in de noordelijk provincie Limpopo dagelijks zo’n tweeduizend tests verwerkt, laat weten dat hij de deltavariant volledig verdrongen ziet worden door de omikronvariant. De mutatie is inmiddels opgedoken in vijf van de negen provincies in Zuid-Afrika.

Volgens Zuid-Afrikaanse gezondheidsinstellingen geeft deze variant een drie keer hoger besmettingsrisico dan de deltavariant. Hun onderzoek is nog niet beoordeeld door andere wetenschappers.

Bestaande vaccins bieden genoeg bescherming

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat het nog te vroeg is om te concluderen dat de virusmutatie de besmettingen opdrijft.

De eerste onderzoeksresultaten wijzen volgens het NICD op een verbeterd vermogen van de omikronmutatie om immuniteit te omzeilen. Bestaande vaccins zouden desalniettemin nog genoeg bescherming moeten bieden tegen ernstige ziekte en sterfte. Op een conferentie van de WHO sprak microbioloog Anne von Gottberg donderdag namens het instituut het vermoeden uit dat eerdere besmetting met het coronavirus geen bescherming biedt tegen de omikronvariant.

De VS houden reisrestricties in stand

De omikronmutatie steekt ondertussen overal ter wereld de kop op; de WHO noteerde donderdagmiddag 23 landen waar besmettingen zijn vastgesteld. In Nederland blijkt het virus zich al halverwege november te hebben verspreid, een week voordat de Nederlandse overheid in navolging van het Verenigd Koninkrijk besloot om de luchtbrug met Zuid-Afrika te sluiten.

Ook in de Verenigde Staten is donderdag de eerste omikronbesmetting geconstateerd. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci, medisch adviseur van president Biden, heeft laten weten dat de Amerikaanse regering de reisrestricties voor Zuid-Afrika in stand houdt om wat voorbereidingstijd te winnen. Vanuit de Verenigde Staten en de Europese Unie gaat momenteel nog maar een beperkt aantal vluchten naar Zuid-Afrika.

Terwijl de wetenschap de besmettelijkheid van het virus en het beloop van de ziekte in kaart brengt, overweegt de Zuid-Afrikaanse regering een vaccinatieplicht. Nog geen kwart van de bevolking is volledig gevaccineerd. Op het hele Afrikaanse continent is nog geen 8 procent van de bevolking gevaccineerd.

