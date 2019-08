In Zuid-Afrika controleren poppen voortaan het verkeer

De relatief weinige politieagenten die er zijn, hebben hun handen dus vol aan serieuze misdaad. Zij kunnen niet ook nog eens zorgen dat iedereen op de weg zich aan de regels houdt.

Silhouetten

Dus roept het politiekorps regelmatig versterking in. In de vorm van uitgesneden politie-­silhouetten die langs de weg worden neergezet. De voorkant is bedrukt: een afbeelding van agent met een flitscamera. Een uitklapbare flap aan de achterkant houdt de constructie overeind.

Van afstand is het moeilijk te zien dat het niet om een echte agent gaat. Deze week ontstond er ophef over op sociale media. De website South Africa Live zette een video online van zo’n nepagent langs de weg. Een woordvoerder van het verkeersbureau van Kaapstad gaf daarna in Zuid-Afrikaanse media toe dat de silhouet-agenten al sinds 2017 in de stad worden ingezet.

Met overgewicht en slapend in een stoel

De meeste reacties zijn enthousiast. Al vinden veel Zuid-Afrikanen dat de uitsnede nog wel iets realistischer mag. De agent oogt te slank, klinkt het op Facebook. “Realistischer zou een agent met overgewicht zijn, slapend in een stoel naast zijn camera.”

Toch werkt de aanpak volgens het verkeersbureau goed. Automobilisten remmen af als ze in de verte een politieagent menen te zien. Inkomsten via boetes leveren de nepflitsers niet op, maar gevaarlijke verkeerspunten worden er wel veiliger door.

