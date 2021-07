In Zhengzhou viel op één dag genoeg regen voor een heel jaar, de metrobuizen stonden er vol

De golven kwamen tot haar knieën toen Zhang Lu haar toevlucht zocht in een hotel. De buschauffeur had alle passagiers weg gestuurd. Maar goed ook, zegt de studente aan de telefoon vanuit Zhengzhou. “Als hij twee haltes verder was gereden, had ik de metro genomen om thuis te komen.” En in die metro ging het pas écht goed mis, dinsdagavond.

Meer dan twintig centimeter regen viel er binnen één uur aan het eind van dinsdagmiddag: spitsuur. Het water bleef staan op de betonnen wegen, pleintjes en parkjes waar groen zeldzaam is. In zestig jaar viel er niet zo veel regen; wat normaal in een jaar valt, viel allemaal op één dag.

Auto’s drijven langs in de stad met vijf miljoen inwoners, die voor een groot deel blank staat. De gruwelijkste verhalen komen van mensen die vastzaten in metrolijn vijf. Stilstaand water was door een muurtje gebroken en stroomde het metrostelsel in. De reizigers zagen het water stijgen. “Het ergste was toen het water buiten hoger kwam dan onze hoofden”, vertelt een vrouw in de South China Morning Post. Ze beschrijft hoe ze uitgeput raakten maar elkaar probeerden op te beuren, totdat het stil werd en iedereen afscheidsberichtjes naar geliefden stuurde. “De wagons achter ons stonden al helemaal onder water.”

Foto’s verwijderd door censor

Zeker twaalf mensen kwamen om in de ondergelopen metrobuizen. De censor haalde de foto’s van lichamen op de perrons van halte Shakoustraat van het internet, maar Zhang Lu stuurt ze nog maar eens door. “Ik ben zo kwaad dat veel mensen niet geloven dat ze daar écht gestorven zijn.”

Het snelstromende water en de verwoestingen doen vermoeden dat er meer slachtoffers zijn. Zo zoekt mevrouw Qin haar 91-jarige opa, die in het dorpje Mihe, ten westen van de stad, werd meegenomen door het water. Daar zouden ook gebouwen zijn ingestort. Qins zoektocht gaat moeizaam. “De elektriciteit is uitgevallen en de zendmast is weggespoeld.”

Ondertussen waden voetgangers langs touwen door het heuphoge water naar de overkant van de weg. Honderdduizenden mensen zijn uit hun huis verdreven. Woensdagmiddag wachtten nog eens duizenden andere inwoners op hulp. Het water komt inmiddels tot de vensterbank van het huis van meneer Zhu, vertelt hij telefonisch. Hij zit vast met zijn kinderen en een handvol andere bewoners, in de hele wijk wonen zo’n vijfduizend mensen, schat hij. “We hebben niet genoeg te eten. Er was een reddingsteam met kajaks, maar daar konden ze niet veel in meenemen.” Een paar uur later is de batterij van zijn telefoon leeg en is hij niet meer te bereiken.

Een overstroomde straat in Zhengzhou. Beeld AFP

Volksbevrijdingsleger ingezet

Hulp komt, beloofde president Xi Jinping, die volgens staatsmedia ‘instructies’ heeft gegeven voor het reddingswerk. Het Volksbevrijdingsleger is ingezet om te helpen.

Het midden van China is wel wat gewend qua overstromingen. Vorig jaar nog trad de Yangtze buiten zijn oevers en duwde het water gevaarlijk tegen de Drieklovendam. Nu krijgen staatsmedia kritiek omdat ze mensen niet goed voorbereidden op het hoge water. De regering heeft niet goed opgelet, zegt Zhang Lu. “Er waren al wat plaatsjes ondergelopen en rond het middaguur stond het water al in de goot.”

