In Zelenski’s geboortestad zijn ze trots op hun president, en bang

De viering van Onafhankelijkheidsdag in Oekraïne komt precies na een half jaar oorlog. In Kryvy Rih, de stad van Volodimir Zelenski, zijn de bewoners trots op de president. Maar ze lijden onder de economische en mentale gevolgen van de Russische invasie.

Een jaar geleden was het allemaal voor de show. Fonkelnieuwe tanks, pantserwagens en raketwerpers ronkten voorbij aan de toeschouwers, die gretig selfies maakten. Deze woensdag, op Onafhankelijkheidsdag, is de oorlog een half jaar bittere realiteit. De centrale Chresjtsjatyk-boulevard in Kiev is opnieuw gevuld met legervoertuigen, maar die kunnen geen kant op: het gaat om buitgemaakt, uitgebrand Russisch oorlogsmaterieel. Terwijl ‘opperbevelhebber’ Volodimir Zelenski vorig jaar plechtig het defilé afnam, zijn dit jaar alle officiële festiviteiten afgelast.

Ook in Kryvy Rih, de stad waar de president vandaan komt, staat oorlogstuig opgesteld. Het gaat om zes Russische pantserwagens. Erboven hangt een spandoek, met een tekst van de nationale dichter Taras Sjevtsjenko: “Vecht, overwin. God zal je helpen. Aan jou is de waarheid en de glorie. Pijn is heilig.”

Beeld Bart Friso

Het bestuderen van de voertuigen overmant de bewoners door een vreemd soort opwinding, maar er is ook woede en verdriet. “Waarom is het oorlog? Waarom doden ze ons? We hebben hen toch geen haar gekrenkt”, aldus Natalia Dedoech.

De 63-jarige vrouw zit op een bankje voor het reusachtige flatgebouw waar Zelenski zijn jeugd doorbracht. Zoals veel inwoners van Kryvy Rih beschouwde ze tot een half jaar geleden Rusland amper als vijand. Zeker, er was een proxy-oorlog gaande, maar die bleef beperkt tot de Donbas. “Waarom sturen de Russen hun jongens hierheen? Om te sterven?”, vraagt Natalia Dedoech zich af. Het front ligt op zestig kilometer ten zuiden van de stad. “Ze zouden hier vakantie kunnen vieren of kunnen werken. Nu maken ze alles kapot. Ze begrijpen toch dat we niet blij zijn als onze huizen worden verwoest?”

Natalia Dedoech, gepensioneerd machinist van een hijskraan die woont in het flatgebouw in Kryvy Rih waar Zelenski opgroeide. Beeld Michiel Driebergen

De vrouw is woonachtig in een van de honderden appartementen van het complex. Ze blijkt gepensioneerd hijskraan-machinist te zijn. Haar loopbaan voltrok zich in de staalfabriek van Kryvy Rih, de stad waar Zelenski tijdens de verkiezingen van 2019 bijna negentig procent van de stemmen won. “Heel Kryvy Rih werkte in de ijzermijn of in de fabriek”, vertelt Natalia Dedoech. De productie, voornamelijk staal, werd verkocht in Europa, Rusland en Kazachstan. Nu ligt de fabriek stil. De eigenaar, staalproducent ArcelorMittal, maakte begin augustus bekend te stoppen omdat export via de Zwarte Zee momenteel onmogelijk is. “De fabriek was onze trots. We verdienden er geld en hadden een goed leven.”

Watermeloenen zijn tien keer zo duur

De balans van een half jaar oorlog in Kryvy Rih: er is geen werk, dus geen inkomen, terwijl de kosten voor levensonderhoud blijven stijgen. Natalia Dedoech wijst op de prijskaartjes in het groente- en fruitwinkeltje, dat onderin het woonblok is gevestigd — waar tot voor kort de ouders van Zelenski nog hun boodschappen deden. Nu de zuidelijke regio Cherson is bezet, is de aanvoer van tomaten, perziken en watermeloenen gestokt, legt ze uit. De watermeloenen, voorheen massaal voorradig, vertienvoudigden in prijs. En Dedoechs pensioentje stijgt niet mee. “Terwijl we genoeg geld verdienden om elk jaar naar de zee te gaan, kunnen we nu geen kant op.”

Ondanks alles doet de president het goed, vindt Dedoech. Haar dochter is een leeftijdsgenoot van Zelenski. “Hij groeide voor onze ogen op”, zegt ze. “Hij misdroeg zich weleens, zoals alle jongens dat doen. Maar hij studeerde behoorlijk ijverig.” De jonge Volodimir speelde in de ruime binnentuin, en sprong dan van de ene garagebox op de andere. Van werken in de staalfabriek moest hij niets weten. Samen met een flatgenoot richtte hij het tv-bedrijf Kvartal 95 op, dat genoemd is naar de centrale wijk van Kryvy Rih. “Hij is jong. We willen de oude garde politici niet meer”, aldus Dedoech. “We hebben jonge mensen nodig in de regering. En wij, oudjes, moeten goed naar hen luisteren.”

Ze vertelt hoe Zelenski, die president speelde in een tv-serie om vervolgens daadwerkelijk president te worden, twee jaar geleden de wijk bezocht. “Het was maar kort: hij wilde alleen zijn moeder zien.” Net als de Dedoechs kregen de Zelenski’s in 1988 de flat aangeboden door de staat. De flats zijn ruim, met vier kamers en een keuken, en dus geschikt voor gezinnen met kinderen. Dat het echtpaar-Zelenski kort na aanvang van het presidentschap van hun zoon naar elders verhuisden, scheelt de bewoners veel stress. “Je weet nooit wat de Russen in hun hoofd halen. Ze beschieten ook scholen en ziekenhuizen.”

Boksen en humanitaire hulp

Waar ze in Kryvy Rih trots op zijn, is dat Zelenski ook in de moeilijkste eerste dagen van de oorlog op zijn post bleef. “Op zo’n moment kijkt het hele land naar de president”, zegt Argist Dartsjinjan (35). “Als hij was gevlucht, zou de situatie als hopeloos worden beschouwd. Dan zou hij ons in de steek hebben gelaten.” De man stelt zich voor als de leider van Viking, een sportclub die na de Russische invasie werd omgebouwd tot humanitair centrum. In de loods naast het kantoor worden kleding, luiers en houdbare voeding ingezameld voor vluchtelingen, frontbewoners en militairen.

In het dagelijks leven werken de mannen van Viking in de beveiliging van clubs, cafés, concerten of evenementen. Op 26 februari, toen de invasie twee dagen oud was, stonden ze in de rij bij de Wojskomat, vertellen ze, om zich aan te melden bij de territoriale verdedigingsgroepen of het leger. Toen ze niet werden ingezet, besloten ze de bokspartijen eraan te geven en zich te storten op humanitaire hulp.

Jevgeni Kalasjnikov (tweede van rechtsonder, groen pak en baard) en Argist Dartsjinjan (derde van rechtsonder, wit shirt met NB erop) en hun vrienden van de 'maatschappelijke organisatie' Viking in Kryvy Rih. Beeld Michiel Driebergen

Het olijfgroene T-shirt, dat Zelenski tijdens zijn officiële ontmoetingen draagt, is populair bij de mannen. Ze kijken dagelijks de speeches van de president, vertellen ze. In die toespraken, meestal ’s avonds voor het slapen gaan, kondigt het staatshoofd nieuwe maatregelen aan, deelt hij het laatste nieuws of doet hij eenvoudigweg een peptalk via een selfie-filmpje. “Denk op Onafhankelijkheidsdag aan Oekraïne, waar je ook bent”, sprak Zelenski maandagavond vanuit zijn presidentiële stoel. “En zwaai met de Oekraïense vlag.”

Aan de muur van de sportclub hangt een portret van Valerie Zaloezjni, de commandant van de Oekraïense krijgsmacht. “Zonder hem zouden de Russen al in Kryvy Rih staan”, weet Jevgeni Kalasjnikov (28), de enige militair van het gezelschap. De bebaarde jongeman herstelt in zijn woonplaats van een armkneuzing en een zenuwschok; verwondingen die hij opliep toen onlangs in zijn loopgraaf een granaat ontplofte. Het portret van Zelenski hangt er nog niet naast omdat de lijst nog ontbreekt, legt Argist Dartsjinjan uit. De kwaliteit van de president is dat hij kan delegeren, vindt hij. “Hij is geen ervaren soldaat, dus vertrouwt hij op Zaloezjni. Die weet hoe het moet. En vervolgens eist Zelenski niet de credits op.” “Dat betekent dat hij een goede manager is”, concludeert Jevgeni Kalasjnikov. “Geen Sovjet-man, maar een leider van een nieuwe generatie.”

Symbool van eenheid

Die nieuwe generatie in Kryvy Rih maalt niet om taal, wel om patriottisme. De mannen spreken — net als Zelenski tot hij president werd — allemaal Russisch. “Ik spreek Russisch vanaf mijn kindertijd en zat op een Russischtalige school. Nu probeer ik meer Oekraïens te gebruiken”, zegt Argist Dartsjinjan. “Het gaat erom wie je bent als mens. We houden van ons land.” Terwijl Zelenski aanvankelijk als president werd gezien die het weleens op een halfbakken akkoordje zou kunnen gooien met de Russen, symboliseert hij nu de eenheid van het land. “Als de president er nu tussenuit zou knijpen, worden we opgeknipt tussen oligarchen”, aldus Argist Dartsjinjan. Zijn internationale faam gebruikt Zelenski handig, vult hij aan. “Hij doet wat hij het beste kan: pleiten voor meer moderne wapens, zodat ze onszelf kunnen verdedigen.”

De president ‘doet wat hij kan’, vinden ook de allerjongste inwoners van Kryvy Rih. “Het is in deze situatie onmogelijk om meer voor ons doen”, vindt Milana (15). “Een ander zou het niet per se beter doen”, beaamt jongeman Misja (15).

Het vijftal viert de zomer door een pizza met elkaar te delen in het stadspark. Milana zit op dezelfde school als waar de jonge Volodimir zijn onderwijs genoot, vertelt ze: op school nummer 95. “Ze praten de hele tijd over hem”, verzucht ze lachend. Onder tieners zijn de programma’s waarin Zelenski figureerde voordat hij president werd nog steeds populair, vertellen ze. Die vinden ze kruta — cool.

Vlnr: Ksenia, Milana, Misja, Dasja, Sasja eten samen een pizza in het park in Kryvy Rih. Beeld Michiel Driebergen

Hoewel de frontlinie zo'n zestig kilometer van de stad ligt, hebben de jongeren elke dag te maken met de gevolgen van de oorlog. De lucht is schoner, zeggen ze, omdat de fabriek stilligt. Maar de verwoesting die ze op TikTok zien langskomen, is verschrikkelijk. Ze horen uitgaand artillerievuur, en gevechtsvliegtuigen.

Dasja (14) laat op haar telefoon het geluid van een straaljager horen. “Onze datsja ligt op de heuvel. Als zo’n gevaarte opstijgt, is het plotseling vlak boven je. Geloof me, dan wil je maar één ding: gaan liggen op de vloer en je hoofd in je handen verbergen”, zegt ze. “Ik schrik zelfs van grommende motoren of de treinen van de fabriek”, vult Misja aan.

Jongeren kunnen niets meer plannen

Of president Zelenski een voorbeeld is? “Mwah”, is de reactie. “Ik ben veel te lui en kan niks goeds doen”, verzucht Misja. De opmerking is grappend gemaakt, maar de ondertoon is serieus: de oorlog maakt jongeren onzeker. “De toekomst gaat nu over heel andere vragen”, legt Ksenja (14) uit. “Je bedenkt niet wat je wilt, maar je bedenkt hoe je moet reageren als jou of je familie iets slechts overkomt. Stel dat je moet vluchten, waar ga je dan heen, waar ren je naartoe, en met wie?”

Het is niet meer mogelijk te plannen, beaamt Misja. “Als ik morgen onder het puin lig van mijn eigen huis, zouden mijn plannen tevergeefs zijn.” De keus voor een universiteit na school is bijvoorbeeld heel lastig. Misja had in Kiev willen gaan studeren, maar nu alle studenten naar de hoofdstad trekken is daar niet genoeg plek. Daarbij: als het echt erg wordt is Kiev het eerste doelwit, vreest hij.

Onlangs sprak de vrouw van de president, Olena Zelenska, over wat de oorlog doet met hun eigen kinderen; hun 9-jarige zoon en hun 16-jarige dochter. “Ze zijn heel volwassen geworden de laatste tijd en voelen zich heel verantwoordelijk”, zei ze tegen CNN. Ze kwam met een vergelijking. “Stel, je hebt net je huis opgeknapt en opnieuw ingericht. Je hebt de kozijnen opgefleurd met bloemen. En dan wordt alles plotseling verwoest. Op de ruïnes van je huis moet je een vuur aansteken om jezelf warm te houden. Dat is wat onze families nu overkomt”, zei ze.

Voor de jongeren van Kryvy Rih resteert maar één droom, zeggen ze. “Een einde aan de oorlog.”

Lees ook:

Oorlog of niet, studeren in frontstad Charkov blijft populair

De oorlog weerhoudt jonge Oekraïners er niet van zich in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Zo is de faculteit geneeskunde in frontstad Charkov ongekend populair. ‘Wij dokters zijn sterke mensen.’