In Washington voltrekt zich een politieke soap rond de familie Conway

‘Meet the Conways’ zou de titel kunnen zijn van een politieke realitysoap over het politiek meest openlijk verscheurde gezin in Washington. Al een paar jaar volgt de Amerikaanse hoofdstad ademloos de strijd die de twee echtelieden publiekelijk met elkaar uitvechten. Maar nu ook hun 15-jarige dochter zich via sociale media in de familieruzie stort, besluiten ze een stapje terug te doen.

De bekendste naam in het gezin is Kellyanne Conway. Ze was als manager van de campagne van Trump in 2016 een van de architecten van diens verkiezingsoverwinning, daarna trad ze toe tot Trumps staf als een belangrijke adviseur. Zij is de persoon die je altijd naar een televisieprogramma kunt sturen als haar baas zich weer eens publicitair in de nesten heeft gewerkt. Zonder met haar ogen te knipperen walst ze verbaal over iedereen heen die kritiek heeft op de president. Tijdens een van die schrobberingen kwam ze ooit met het begrip ‘alternatieve feiten’ op de proppen.

Haar man, George Conway, is advocaat, en ook een Republikeinse oudgediende, maar eentje die na de verkiezingsoverwinning van Trump steeds meer bedenkingen kreeg. Al snel wierp hij zich op als een van de voormannen van het Republikeinse verzet tegen Trump, en vorig jaar begon hij zelfs zijn vrouw in het openbaar op Twitter te jennen om de bochten waarin ze zich voor haar baas moest wringen.

Your boss apparently thought so. https://t.co/yje099pkPU — George Conway (@gtconway3d) 2 december 2019

George Conway is een van de oprichters van The Lincoln Project, een organisatie van teleurgestelde Republikeinen die zich achter de kandidatuur van Joe Biden hebben geschaard. Met snoeiharde verkiezingsspotjes proberen ze Trump laag onder de gordel te raken, en spelen ze in op al zijn onzekerheden.

Minder drama, meer mama

Politiek Washington speculeerde intussen over de beweegredenen van het gezin: hebben ze een soort pragmatische rolverdeling afgesproken, zodat ze, hoe dit presidentschap ook afloopt, altijd salonfähig blijven? Vechten ze via hun politieke stellingnames een huwelijkscrisis uit? Of trekken ze aan het einde van de avond samen een fles wijn open, en lachen ze om het hele circus?

Iemand die er in ieder geval niet om kan lachen, is hun 15-jarige dochter Claudia. Terwijl haar moeder een rechts-populistische Trumpist is, en haar vader een centrum-rechtse Republikein, laat Claudia zich op sociale media sinds een tijdje kennen als linkse activiste, die zich vooral druk maakt om racisme en lhbt-rechten, en zich publiekelijk schaamt voor het werk van haar moeder.

Dit weekend maakte Claudia kenbaar dat ze haar ouders uit de ouderlijke macht wil laten ontzetten, vanwege ‘jarenlang trauma en misbruik’. Volgens goed familiegebruik deed ze dat via Twitter, waarna ze al snel landelijk nieuws werd.

Of dat een schreeuw om aandacht was, of dat er daadwerkelijk een procedure loopt, is onduidelijk. Feit is wel dat zowel George als Kellyanne na de tweet van hun dochter bekendmaakten dat ze zich terugtrekken uit hun politieke werk. Kellyanne zal deze week nog spreken op de Republikeinse conventie, maar daarna wil ze zich aan haar gezin wijden. Trump verliest daarmee een van zijn belangrijkste steunpilaren. In haar afscheidsverklaring belooft Kellyanne haar gezin ‘minder drama, meer mama’.

Triomfantelijk

Maar of George en Kellyanne hun puberdochter met wat extra ouderlijke aandacht weer in het gareel geknuffeld krijgen, valt nog te bezien. Inmiddels heeft Claudia honderdduizenden volgers verzameld op sociale media, en lijkt ze de smaak te pakken te hebben gekregen. Nadat het nieuws over haar ouders bekend werd, wijdde ze er een TikTok-filmpje aan, waarin ze half-verbaasd, half-triomfantelijk aankondigt: ‘Kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen, dames en heren!’.

De laatste aflevering van deze realitysoap is waarschijnlijk nog niet opgenomen.

