In Villers-Cotterêts is het boodschappengeld schaars. Welke politicus gaat dat verbeteren?

Of zij moeite heeft om rond te komen? “Het is bijna niet meer te doen”, constateert Carole Bonnard (59). “Alles wordt voortdurend duurder: benzine, de boodschappen en de energierekening. Het is nu helemaal erg, maar voor de oorlog in Oekraïne was het ook al zo.”

Met haar man Alain (65) laadt zij de auto in op de parking van de Lidl in Villers-Cotterêts, een stadje 75 kilometer boven Parijs. Zijn pensioen en haar werk als chauffeur in het gehandicaptenvervoer leveren een inkomen op van ongeveer 2000 euro. “Een cadeautje voor de kleinkinderen kan er soms moeilijk af.”

President Emmanuel Macron nam de afgelopen vijf jaar de ene na de andere maatregel voor de koopkracht. Hij schafte bijvoorbeeld de woonbelasting af en er is geen land dat zoveel uittrok voor coronasteun als Frankrijk. De Fransen gingen er gedurende zijn termijn tussen de 4 en 6 procent op vooruit.

Een belastingvrij extraatje en salarisverhoging

Maar het oordeel op de parkeerplaats is unaniem: niemand heeft iets van de verhoging gemerkt. De oorzaak van de kloof tussen statistiek en beleving is de stijging van de vaste lasten – wonen, abonnementen en energie. Die kosten maken nu gemiddeld 30 procent uit van het budget van een huishouden.

Macron belooft nu onder andere het kijk- en luistergeld (135 euro) te schrappen en de zogenoemde ‘prime Macron’ te verdrievoudigen. Dat is een belastingvrij extraatje dat werkgevers hun personeel kunnen uitkeren. Zijn rivalen stellen een verbetering van het minimumloon voor of een algemene salarisverhoging via een verlaging van de werkgeverslasten.

De keus van Carole en Alain staat hoe dan ook vast. Zij stemmen zondag Marine Le Pen. “Veel mensen zijn bang voor haar, maar je moet het proberen”, meent Alain, die werkte in een kunststoffenfabriek die tien jaar geleden op de fles ging. “Bovendien heeft zij gewoon gelijk: de immigratie kost het land te veel geld, wij kunnen niet iedereen opvangen.”

Petities voor een nieuwe Lidl

Villers-Cotterêts, met ruim 10.000 inwoners, ligt in de armste regio van Frankrijk, de Hauts-de-France. In Villers heeft de helft van de huishoudens volgens het Insee, het Franse CBS, een netto beschikbaar inkomen van minder dan 1635 euro per maand. Dat is inclusief toeslagen. Landelijk ligt deze mediaan – de helft ontvangt meer, de helft minder – op 2552 euro.

“Ik ken hier echt niemand die niet worstelt met het einde van de maand”, zegt Hélène Aussenard (54), die met een paar aardbeiplantjes en een zak afgeprijsde sla de winkel uitkomt.

Denis Lêth (51) is ambulacebestuurder en verdient bruto 1900 euro per maand. Beeld Steven Wassenaar

“Villers mag zich gelukkig prijzen met een Lidl”, lacht Aussenard. Inwoners van het naburige Crépy-en-Valois, 15 kilometer verderop, zijn een handtekeningenactie begonnen die de Duitse prijsvechter moet overtuigen om een filiaal te openen in hun woonplaats. Nu zijn zij aangewezen op Villers-Cotterêts en gaat hun voordeel deels verloren door de hoge brandstofprijs.

“Je moet creatief zijn”, zegt Aussenard die 1500 euro verdient als gastouder. “Ik jaag op aanbiedingen en kook altijd zelf, ook de maaltijden voor de kinderen waar ik op pas. Je moet nooit kant-en-klare spullen kopen.”

Blanco stemmen

Ophélie Resve (30), die is wezen winkelen met Aussenard, knikt. Resve is gescheiden en heeft drie kinderen. Zij werkt in een distributiecentrum als heftruckchauffeur voor het minimumloon (1269 euro netto). Daarbij ontvangt zij 500 euro aan kinderbijslag en huursubsidie. “Als ik het niet red, zien ze mij hier niet”, zegt zij. “Dan ga ik naar de voedselbank.”

Carole Bonnard (59) en Alain Bonnard (65) hebben samen een inkomen van 2000 euro. Beeld Steven Wassenaar

Resve probeert de verkiezingen te volgen. “Maar ik begrijp vaak niet waar ze het over hebben. Dus stem ik blanco zondag, ik blijf liever neutraal.” “Voor mij wordt het in ieder geval geen Le Pen”, zegt Aussenard. “Ik heb thuis kinderen van alle nationaliteiten. Ik moet niets van die stemmingmakerij hebben.”

Veel klanten reageren geërgerd en maken zich uit de voeten als de woorden politiek en verkiezingen vallen. “Begrijpelijk”, vindt ambulancebroeder Denis Lêth (51). “Als je al die kandidaten hoort praten, is het alsof zij alles wel even gaan oplossen. Maar ondertussen verandert er toch nooit iets.”

Weinig geld voor brandstof

Lêth rijdt om op zijn werk te komen zo’n 50 kilometer per dag. “Dat is niet te betalen voor iemand met mijn inkomen, ik verdien tussen de 1700 en 1800 netto. Mijn vrouw werkt niet en wij hebben twee kinderen.”

“Voor mij is het einde van de maand vandaag begonnen”, zegt Christine Lemaire (50), die net drie tassen in de kofferbak van haar Dacia Sandero zet. Lemaire heeft drie kinderen, het gezin leeft van het salaris van haar man. Hij werkt in een fabriek die mondmaskers voor de brandweer maakt. “Hij werkt daar al 33 jaar en verdient 2000 euro.”

Lemaire werkt zelf niet, maar dat gaat snel veranderen. “Dan is er misschien ook eens ruimte voor wat leuks.”

