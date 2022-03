In Versailles zet Europa weer vol in op defensie

Versailles en revolutie, die woorden staan wel vaker in één zin. Als de 27 EU-regeringsleiders donderdagavond in het kasteel ten zuidwesten van Parijs bijeenkomen voor een informele top, zullen ze mogelijk ook de trillingen in de lucht voelen die bij zulke momenten in de geschiedenis horen.

“Met de Russische inval in Oekraïne is een pagina in het boek van de wereldgeschiedenis omgeslagen”, zei premier Rutte op 28 februari al in de Tweede Kamer – uitgerekend Rutte, de man die altijd heeft gegruwd van zulke bombastische woorden.

Nu staan de EU-leiders op het punt verregaande afspraken te maken over het versterken van hun eigen defensie-capaciteiten. Pogingen om tot zulke spierballentaal te komen, liepen decennialang vast in de ‘soft power’-machine die de EU na de Koude Oorlog nu eenmaal is geworden. Verder was defensie vooral een nationale aangelegenheid waar ‘Brussel’ zich niet mee moest bemoeien.

Het is geen boodschappen doen in de supermarkt

Maar sinds het begin van de Oekraïne-oorlog staan alle neuzen in dezelfde richting. In de slotverklaring van de top zullen alle landen zich committeren aan een sterkere defensie, al blijft de omvang en uitwerking daarvan wel degelijk een nationale aangelegenheid. Bovendien tekent een hoge EU-diplomaat erbij aan dat die nieuwe miljardeninvesteringen ook niet alles zeggen. “Defensie-uitgaven zijn niet zo eenvoudig als boodschappen doen in de supermarkt.”

Toch hebben zich in tal van landen heuse revoluties voltrokken. In Duitsland heet dat de ‘Zeitenwende’, een keerpunt. Bondskanselier Olaf Scholz kondigde liefst 100 miljard euro aan investeringen aan in de krijgsmacht, voor dit jaar nog. Bovendien stuurde Duitsland wapens naar een land in conflict (Oekraïne), nooit vertoond sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het pas aangetreden kabinet-Rutte IV, dat toch al van plan was miljarden te steken in de krijgsmacht, gooit er misschien nog een schepje bovenop. Mogelijk komt zelfs de 2-procentsnorm van de Navo in beeld (het aandeel van het nationaal inkomen dat naar defensie moet gaan).

Ongekende taferelen ook in Denemarken. Niet alleen steekt ook dat land meer geld in defensie (omgerekend bijna een miljard euro de komende twee jaar). Er komt ook een referendum op 1 juni over de vraag of Denemarken moet toetreden tot het gezamenlijke EU-defensiebeleid. Tot nu toe heeft het land een zogeheten ‘opt-out’ op dat terrein, zoals het dat ook heeft voor deelname aan de eurozone.

Flitsmacht van vijduizend militairen

De Fransen hebben de afgelopen maanden hun volle diplomatieke gewicht gezet achter het ‘Strategisch Kompas’ van de EU, waarmee de lidstaten de komende jaren een nieuwe zwieper moeten geven aan hun defensiesamenwerking. Onderdeel daarvan is een ‘flitsmacht’ van vijfduizend militairen uit verscheidene EU-landen. Die zou in 2025 operationeel moeten zijn.

Op de reguliere EU-voorjaarstop in Brussel, over twee weken al, zou dat Strategische Kompas formeel in gang moeten worden gezet. Zo staat het sinds eind vorig jaar in alle agenda’s geschreven, vooral de Franse agenda’s dus.

Je zou denken dat de oorlog in hartje Europa de (tijds)druk op dat Strategische Kompas eerder groter dan kleiner maakt. Paradoxaal genoeg is het tegendeel het geval. Volgens de EU-diplomaat willen veel lidstaten de tekst stevig aanpassen, juist vanwege die oorlog. Het is de vraag of het de Fransen nog lukt om het proces dit halfjaar af te ronden. Op 1 juli neemt Tsjechië de voorzittershamer over.

‘Je moet voorzichtig zijn’

De EU-regeringsleiders zullen in Versailles ook een discussie hebben over de Oekraïense ambities om snel EU-lid te worden. De regering van president Zelenski heeft de aanvraag al op de bus gedaan. Sommige EU-landen, vooral aan de oostkant, dringen aan op een spoedprocedure in deze bijzondere tijden. Andere landen, waaronder Nederland, manen juist tot kalmte. “Je moet voorzichtig zijn”, zei Rutte woensdagmorgen in Parijs, waar hij studenten toesprak. “Het is een taai, bureaucratisch proces dat vele jaren in beslag neemt”, zei hij over mogelijke toetredingsonderhandelingen.

Een voorkeursbehandeling voor Oekraïne zal ook de toorn wekken van de zes landen op de westelijke Balkan, die (zeggen ze zelf) al jarenlang door Brussel aan het lijntje te worden gehouden over het EU-lidmaatschap.

De EU-diplomaat sloot niet uit dat er met Oekraïne een speciaal ‘associatie-plus-plus’-proces wordt ingezet. Daarmee zou het huidige associatieakkoord met de EU in een turbostand worden gezet, met mogelijke (gedeeltelijke) toetreding tot de interne EU-markt, zonder dat er van volwaardig lidmaatschap sprake zal zijn. Maar ook zo’n variant vereist unanimiteit van alle 27 EU-landen.

