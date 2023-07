In Turkije is alles wat queer is uit den boze. ‘Ook ik ben een staatsburger’, zegt trans vrouw Irem

President Erdogan en zijn medestanders voeren een hetze tegen lhbti+’ers. Die ontmoeten elkaar daarom vooral achter gesloten deuren. ‘Het is een strijd om ons bestaan.’

“Lhbti+ is een vergif dat is geïnjecteerd in het instituut van de familie. In een land waar 99 procent van het volk moslim is, is het niet mogelijk dat wij dat accepteren”, zei president Recep Tayyip Erdogan tijdens de recente verkiezingscampagne in een tv-uitzending.

Ook andere politici van regeringspartij AKP en pro-regeringsmedia deden mee aan het creëren van een vijandig klimaat ten opzichte van de lhbti+-gemeenschap. In denigrerende termen spreken ze over ‘afwijkenden’, ‘perverselingen’ of ‘propaganda voor een terroristische organisatie’ als ze de queer gemeenschap bedoelen.

Inmiddels zijn de verkiezingen voorbij, Erdogan heeft gewonnen, maar de campagne tegen lhbti+-personen is allesbehalve voorbij. Niet alleen werden de afgelopen tijd pride-optochten in het hele land verboden en activisten gearresteerd, alles wat een queer randje heeft, is uit den boze.

De president moet iedereen beschermen

“Het voelt onveilig”, zegt trans vrouw Irem over die toegenomen retoriek vol lhbti+-haat. De 23-jarige strijkt nog eens door haar lange blonde haar, met één roze lok. “Ik verwacht van de president van een land waarvan ik een staatsburger ben, dat die het recht op leven van iedereen beschermt.”

De vijandigheid van politici maakt de weg vrij voor steeds meer openlijke tegenstand in de samenleving, vreest Irem. Als trans vrouw ondervindt Irem al veel discriminatie, daarom wil ze niet met haar achternaam in de krant. Ze geeft een paar voorbeelden: het is moeilijk om een baan te vinden, huisbazen zien liever iemand anders als huurder. Omdat het moeilijk is werk te vinden, heeft ze amper geld te besteden.

Ze verwacht binnenkort een rechtszaak, omdat ze werd opgepakt tijdens een Pride-optocht in Istanbul, vlak nadat ze een medeactivist op de mond had gekust. “De evenementen die een viering zouden moeten zijn, veranderen in een vorm van verzet”, zegt Irem daarover.

Boze islamisten

Het zijn niet alleen Pride-evenementen die niet door mochten gaan. Concerten van artiesten die zich uitspreken voor lhbti+-rechten werden de afgelopen tijd afgezegd. Ook een tentoonstelling in Istanbul kreeg bezoek van een boze groep islamisten, die woedend waren over de ‘lhbti+-propaganda’ die er te zien zou zijn.

Een van de werken die de conservatieven een doorn in het oog waren, bevat een tekst waarin de moeilijkheden van een lhbti+-persoon worden verteld. “Ik ben een worstelende queer die probeert om te ademen in het sociale leven. Deze situatie kan in Turkije leiden tot dakloosheid en werkloosheid”, schrijft de artiest Ekin Keser, een situatie die erg vergelijkbaar is met die van Irem.

Deze anti-lhbti+-uitingen zijn voor conservatieve politici steeds meer een thema om zich op te profileren. Erdogan herhaalt nog steeds dat de hele oppositie bestaat uit lbhti+-supporters, en dat zijn regeringscoalitie ‘niet zo’n probleem heeft.’ Het zijn meestal ook AKP-burgemeesters of -bestuurders die queer-evenementen verbieden.

Hetze tegen regenboogvlag

Vaak worden bij dit soort verboden redenen genoemd als verstoring van de openbare orde, of dat het tegen de publieke moraal is. Alleen ziet mensenrechtenadvocaat Göktürk Simsek geen juridische motivatie maar een politieke: “De overheid probeert te voorkomen dat de lhbti+-gemeenschap zichtbaar is of zich verenigt.”

Het zijn niet alleen lhbti+-personen die onzichtbaar moeten zijn in de openbare ruimte, ook is er een hetze gaande tegen de regenboogvlag. Kledingmerken haalden T-shirts met de regenboog uit de handel, een docent werd op non-actief gesteld omdat kinderen op de school op de foto gingen met een regenboog.

Simsek is actief als vrijwillig advocaat voor de lhbti+-organisatie SPoD en staat activisten zoals Irem bij. Van de meer dan 100 personen die afgelopen maand werden opgepakt, zitten een paar niet-Turkse activisten nog vast. Vooral over de Iraanse Elyas maakt Simsek zich zorgen, tegen hem is een deportatiebesluit uitgevaardigd. Als gay in Iran loopt hij grote risico’s als hij wordt teruggestuurd naar zijn geboorteland.

We blijven de straat opgaan

Toch denkt Simsek niet dat al deze repressie een einde gaat maken aan de lhbti+-gemeenschap in Turkije. Ondanks alles heeft Turkije nog steeds een levendige lhbti+-scene, populaire queer nachtclubs en actieve lhbti+-organisaties, maar vooral achter gesloten deuren.

De advocaat merkt op dat Erdogan over de lhbti+-gemeenschap spreekt alsof het een organisatie is waar je lid van bent, niet een geaardheid of identiteit die je niet zomaar op kan geven. “De strijd van lhbti+-gemeenschap zal niet eindigen door deze verboden en arrestaties”, denkt Simsek. “Het is een strijd om ons bestaan. Dat is waarom wij de straat op blijven gaan en ons activisme in alle aspecten van ons leven blijven doorzetten.”

